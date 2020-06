Corona in Kühlungsborn: So kontrolliert die Verwaltung die Einhaltung der Regeln

Kühlungsborn

Anrufe und Mails, Fragen über Fragen: das Thema Corona und die damit verbundenen Vorschriften beschäftigen Kühlungsborner und Urlauber noch immer stark. „Wir werden der Flut von Anfragen kaum Herr“, sagt Bürgermeister Rüdiger Kozian. Eine zentrale Stelle gebe es im Rathaus dafür aber nicht. Zuständig sei jeweils das betreffende Amt. „Wir müssen erklären, rechtfertigen, Fragen beantworten“, sagt der Bürgermeister.

Gerade erst am Montag war die 60-Prozent-Beschränkung für Hotels, Pensionen und Campingplätze in Mecklenburg-Vorpommern gefallen. Deshalb hatte das Interesse an einem Ostseeurlaub noch einmal zugenommen.

Fast immer beziehen sich die Anfragen bei der Verwaltung in Kühlungsborn auf den gastronomischen Bereich, sagt Rüdiger Kozian. „Wir haben auch Mails gekriegt, ob es bei uns kein Corona gibt. Warum man hier nicht überall Maske tragen müsse.“ In Mecklenburg-Vorpommern sei das nur eine Empfehlung, erklärten die Mitarbeiter dann. Wegen des Föderalismus können und dürfen jedoch alle Bundesländer ihre eigenen Regeln aufstellen, wie sie mit dem Coronavirus umgehen, sagt der Bürgermeister. „Die sind zum Teil viel schärfer als bei uns, zum Teil aber auch viel lockerer“, sagt Rüdiger Kozian. „Damit müssen wir uns auseinandersetzen. Für uns gelten nun mal die Regeln von Mecklenburg-Vorpommern.“

„Unternehmen geben sich Mühe“

Es sei erfreulich, dass viele Menschen zu der Einsicht gekommen seien, dass der Tourismus das Lebenselixier für die Region sei. Der Bürgermeister ist eigenen Angaben zufolge sehr zufrieden, wie die Branche die geltenden Hygieneregeln umsetzt. „In der Gastronomie scheint es aufzugehen“, sagt er. „Wir bilden einen sehr guten Schnitt gegenüber anderen Orten.“ Die Unternehmen gäben sich Mühe, führten unter anderem die vorgeschriebenen Listen. Im Gegenzug sei die Stadt seinen Angaben zufolge auch etwas flexibler, wenn Tische und Stühle wenige Zentimeter weiter auf den Gehweg stünden als sonst.

Kontrolliert wird natürlich trotzdem: Das Ordnungsamt des Ostseebades überprüfe nach Angaben des Bürgermeisters stichprobenartig, ob die Vorschriften eingehalten werden. „Wir nehmen die Kontrollen ernst“, sagt Rüdiger Kozian. „Wir können aber nicht überall zugleich sein.“

Ein Grund dafür sei auch die Personalsituation im Rathaus. „Wir haben nur eine begrenzte Anzahl an Mitarbeitern und die sind zu 60 Prozent mit Corona beschäftigt.“ Die Arbeit müsse aber auch in den anderen Bereichen der Verwaltung weitergehen. Das Amt reagiere natürlich auch auf Hinweise von Bürgern auf Regelverstöße. „Sachverhalte werden uns generell gemeldet“, sagt der Bürgermeister. In seltenen Fällen geschehe das auch anonym.

Urlauber haben Verständnis

„Ich finde es richtig, dass das Ordnungsamt kontrolliert“, sagt Annette Meyer, die mit ihrem Mann Hansjörg seit vielen Jahren ihren Urlaub in der Region verbringt. Man müsse ja die Regeln im Griff behalten – die bei ihnen zu Hause in Nordrhein-Westfalen schärfer seien. Das Ehepaar aus Münster ist in Kühlungsborn selbst noch in keine Kontrolle geraten. Die beiden hätten jedoch bisher die Erfahrung gemacht, dass die Regeln von den meisten Menschen befolgt würden. „Die Leute halten sich eigentlich auch an die Abstandsregelungen“, sagt Hansjörg Meyer.

Ein kritischer Punkt ist für ihn allerdings die Erfassung von Namen, Adressen und Telefonnummern der Kunden in Restaurants und einigen Geschäften. Damit sollen im Notfall Infektionsketten zurückverfolgt werden können. Das sei sinnvoll, sagt der Urlauber, könne datenschutzrechtlich aber problematisch sein. „Da kann man dann immer schön sehen, wer vor einem da war.“ Die meisten Unternehmer in der Region hielten sich seiner Erfahrung nach jedoch an die Datenschutzgrundverordnung. „Wir hatten bislang immer einzelne Zettel für jeden Gast.“

Von Cora Meyer