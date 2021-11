Corona in Kühlungsborn: Stadt erreicht Rekordwert

Kühlungsborn

Während Schüler und Lehrer der Fritz-Reuter-Grundschule in Kühlungsborn in Quarantäne sind, wird vor dem Molli-Bahnhof Ost die fünfte Jahreszeit eingeläutet und Karneval gefeiert: Vor einem Jahr wäre das undenkbar gewesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Ostseebad liegt am Donnerstag bei 355,92 – im Landkreis Rostock liegt sie bei 222. 48 bestätigte Corona-Fälle gibt es derzeit in Kühlungsborn.

Am 3. November hat das Gesundheitsamt des Landkreises Rostock die Eltern der Grundschüler informiert, dass es einen Corona-Ausbruch in einer Klassenstufe gegeben habe. Mehr als zwei Fälle waren registriert worden. „Die ungeimpften Schüler und Beschäftigten als Kontaktpersonen sind unter Quarantäne gestellt“, so das Gesundheitsamt in dem Schreiben. Der Infektionsweg sei bekannt. Geimpfte Schüler und Beschäftigte, die Kontaktpersonen waren, konnten weiter zur Schule gehen und dort arbeiten.

Am 9. November wurden die Quarantänemaßnahmen dann noch mal erweitert. Betroffen sind alle Schüler und Mitarbeiter, die vom 3. November bis 9. November ganz oder teilweise in der Grundschule waren. Die Quarantäne dauert zehn Tage.

Corona-Infektion Als enge Kontaktperson eines Corona-Infizierten besteht ein konkreter Infektionsverdacht. Wie das Gesundheitsamt des Landkreises Rostock informiert, beträgt die Inkubationszeit bis zu 14 Tage seit dem letzten Kontakt mit der infizierten Person. Gesicherter wissenschaftlicher Erkenntnisstand sei, dass im Mittel fünf bis sechs Tage von der Infektion bis zum Ausbruch vergehen. Das Robert-Koch-Institut habe die Quarantäne für enge Kontaktpersonen auf zehn volle Tage seit dem letzten Kontakt festgelegt.

Und so fehlten beim Karnevalsauftakt des Faschingsklubs Kühlungsborn das Kinderprinzenpaar und Mitglieder im Elferrat. „Wir wünschen uns für diesen Ort, jagt Corona fort“, sagt in dem Zusammenhang dann auch Raffael Kroll, stellvertretender FKK-Präsident, in seiner Rede.

Rüdiger Kozian (parteilos), Bürgermeister Ostseebad Kühlungsborn: „Die Lage ist auf jeden Fall angespannt.“ Quelle: Cora Meyer

„Die Lage ist auf jeden Fall sehr angespannt“, sagt Bürgermeister Rüdiger Kozian. Im Vergleich zum Vorjahr sei sie bedrückender. Vor allem in der Grundschule gebe es derzeit Corona-Fälle und Ausfälle durch Quarantäne, auch in den städtischen Tochterfirmen Noveg und Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH habe es den ein oder anderen Corona-Infizierten gegeben. „Allgemein gibt es im Ort mehr Fälle in der Bevölkerung als zuvor.“ Vor Kurzem war auch ein Altenpflegeheim betroffen.

Ins Rathaus ab Montag nur mit Termin

Für die Verwaltung hat der Bürgermeister daher ab Montag wieder das Arbeiten in Teams angeordnet. Heißt, ein Teil der Verwaltung wechselt ins Homeoffice. „Wir treffen diese Maßnahmen nur ungern, aber wir müssen sie treffen“, sagt Kozian. Ab Montag steht der Zugang zum Rathaus auch nur noch nach vorheriger Terminvereinbarung zur Verfügung. Ausnahmen bilden die Anzeige von Sterbefällen durch Bestattungsunternehmen und die Einsichtnahme öffentlich ausgelegter Bebauungspläne. Wer einen Termin hat, klingelt an der Tür und wird an der Zentrale dann vom zuständigen Sachbearbeiter abgeholt.

„Ich muss dafür sorgen, dass wir handlungsfähig bleiben“, sagt Rüdiger Kozian. Er selbst sehe bei den hohen Inzidenzen Handlungsbedarf. „Ich kann aber nur das machen, was die Verordnungen hergeben.“ Er wünsche sich von der Politik, dass „eine erkennbar durchdachte Strategie verfolgt wird“. Stattdessen werde über 2G, 3G oder 4G diskutiert.

Karnevalisten bringen gutes Gefühl in schwieriger Zeit

„Im Vorjahr hätten wir schon eine Ausgangssperre gehabt, jetzt feiern wir Karneval“, sagt Rüdiger Kozian. „Eine Ausgangssperre wäre nicht die Lösung.“ Das müsse man verhindern. „Wir haben hier einen absoluten Höchststand erreicht. Das ist ein Rekord mit Folgewirkung. Umso schöner ist es, dass wir jetzt und hier zusammen sind“, sagt Kozian in seiner Ansprache vor der Schlüsselübergabe an die Jecken. „Ihr Karnevalisten, ihr seid im Grunde genommen das Schöne, die Sonne und das Positive in dieser Zeit, in der wir jetzt leben. Wo sich allmählich Frust, ein ungutes Gefühl und Angst und eine Mischung aus negativen Gefühlen breit macht, seid ihr genau diejenigen, die wir jetzt brauchen. Jetzt kann gerne die fünfte Jahreszeit losgehen.“ Und so wurden im Anschluss an die Schlüsselübergabe Masken verteilt, um das Coronavirus weiter zu bekämpfen.

Von Anja Levien