Rostock

Kann Rostock Geschäfte und Restaurants bald wieder öffnen? Geht es nach Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos), dann schon – und zwar bald. Für ein Öffnungsszenario hat er auch schon konkrete Vorstellungen. Seine Strategie: testen, testen, testen und digitaler werden.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte nach dem letzten MV-Gipfel vergangene Woche gesagt, dass Madsen eine Reihe von Vorschläge gebracht habe, über die nun gesprochen werden sollte. Rostock zeichnet sich seit Monaten durch eine vergleichsweise niedrige Sieben-Tage-Inzidenz aus, am Dienstag lag sie bei 20,1.

Madsen will erreichen, dass Kontaktermittlungen im Falle einer Infektion leicht und schnell erfolgen können. „Wir suchen gerade nach einer Kontaktverfolgungs-App“, so Madsen. Diese können sich die Rostocker dann einfach auf das Smartphone laden. Per QR-Code könnten dann beim Betreten eines Geschäfts oder Restaurants Kontaktdaten ausgetauscht werden. Die Daten sind allein für die Gesundheitsämter bestimmt und sollen nur dahin übermittelt werden. Anders als die Corona-Warn-App der Bundesregierung leistet das beispielsweise die App „Luca“, die unter anderem von Kulturschaffenden wie die Fantastischen Vier entwickelt wurde.

So könnten etwa Einzelhandelsgeschäfte für vorab registrierte Kunden öffnen. „Sind zehn Mitarbeiter da, können zehn Kunden rein.“ Ein solches Vorgehen würde Menschen aus weiter entfernten Gebieten abhalten, „nur mal zum Shoppen“ nach Rostock zu kommen. Die Idee sei mit dem Landrat des Kreises Rostock, Sebastian Constien (SPD), besprochen. Dies würde eine Lösung für die Region ermöglichen.

Vorbild Dänemark: Mehr testen

Außerdem schlägt Rostocks OB vor: „Wenn die Händler in den Geschäften ihre Mitarbeiter regelmäßig testen ließen, gäbe es schon mehr Sicherheit.“ Tests zweimal in der Woche könne sich der OB gut vorstellen, auch in den Schulen. Der Däne Madsen weist auf die Teststrategie seines Heimatlandes hin: „Dänemark macht allen Bürgern ein regelmäßiges Testangebot. Das wäre auch für Rostock toll“, sagt Madsen, der immer wieder betont, wie wichtig Testungen bei der Pandemie-Bekämpfung seien.

Wie viele Testungen tatsächlich in Rostock gemacht werden, sei laut Oberbürgermeister Madsen allerdings nicht genau zu beziffern. Das bestätigt auch Anja Neutzling, Sprecherin des Landesgesundheitsamtes: „Wir untersuchen in unserem Labor Proben aus allen Gesundheitsämtern in MV. Ein Labor in Greifswald bekommt auch Proben aus mehreren Kreisen. Die lassen sich nicht nach Kreisen und Städten aufschlüsseln.“ Im November, Dezember und Januar wurden allerdings jeweils mehr als 100 000 Abstrichproben in Mecklenburg-Vorpommerns Laboren ausgewertet.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat am Dienstag zudem angekündigt, den Einsatz von Corona-Schnelltests weiter auszudehnen – schon ab dem 1. März. Mittlerweile seien deutlich mehr Tests am Markt verfügbar. Aller Bürgerinnen und Bürger, die es möchten, sollen daher von geschultem Personal in Testzentren oder Apotheken abgestrichen werden können. Die Kosten dafür wolle der Bund tragen. Die Kommunen sollen vor Ort ihre Zentren und Apotheken damit beauftragen können.

Volkmar Weckesser (l.), Leiter der Covid-19-Abteilung von Centogene, begrüßt Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen im neuen Testzentrum im Rostocker Hof. Quelle: Ove Arscholl

In Rostock könnte dabei das Rostocker Unternehmen Centogene helfen, das seit Dienstag ein Corona-Testcenter im Rostocker Hof in der Innenstadt betreibt – Tür an Tür mit den Händlern. Bislang hat Centogene symptomfreie Kunden im Hof des Unternehmenssitzes Am Strande an zwei Tagen in der Woche empfangen. Nun wurde das Center in die Innenstadt verlegt und hat ab sofort an fünf Tagen in der Woche geöffnet.

Centogene erwartet täglich 100 Kunden in der City

„Wir gehen davon aus, dass wir künftig viel mehr Menschen testen werden“, sagt Centogene-Projektleiterin Maria Elmrich, die für den Aufbau neuer Testcenter zuständig ist. Bislang seien innerhalb von vier Stunden Öffnungszeit am Tag etwa 100 Abstriche bei den Kunden genommen worden. So viele oder mehr sollen es nun auch sein.

Neues Testzentrum im Rostocker Hof Das Rostocker Unternehmen Centogene ist mit seinem Corona-Testzentrum vom Firmensitz Am Strande in den Rostocker Hof in der Kröpeliner Straße umgezogen. Auf der oberen Etage können dort ab sofort täglich 100 bis 120 Personen abgestrichen werden. Der Nachweis erfolgt über einen Rachenabstrich durch den Mund. Die Testergebnisse sollen innerhalb von 24 Stunden vorliegen. Geöffnet ist das Testcenter Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr. Termine gibt es vorher online über www.centogene.com.

Centogene bietet im Rostocker Hof vor allem PCR-Tests an, die Ergebnisse sollen nach Abstrich im Regelfall nach 24 Stunden da sein. „Wir haben im Testcenter im Rostocker Hof jetzt mehr Platz, Kunden können sich auf vier Kabinen aufteilen“, erklärt Centogene-Vorstandsmitglied Volkmar Weckesser, der auch Leiter der Covid-19-Abteilung ist. Zudem werden die Abstriche nun von Fachpersonal vorgenommen, Am Strande mussten die Kunden im Zelt noch einen Selbstabstrich durchführen. Doch auch für das neue Testcenter gilt: Abstriche gibt es nur gegen Termin.

Von Michaela Krohn