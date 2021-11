Bad Doberan

In den Pflege- und Altenheimen müssen sich seit Kurzem wieder alle einen Schnelltest unterziehen. In vielen Einrichtungen übernehmen das die Mitarbeiter. In einigen wurden daher jetzt Testzeiten eingerichtet.

Im Pflege- und Altenheim Johanniterhaus Bad Doberan müssen alle ran: „Wir testen zusätzlich auch am Vormittag und das übernimmt die Verwaltung“, sagt Einrichtungsleiterin Korinna Lembke. Sonst wäre es nicht zu schaffen. Sie müssten ihre eigene Arbeit dazu stehen und liegen lassen. Mehr Personal werde benötigt. Getestet wird von 9.30 bis 11 Uhr sowie 13.30 bis 16 Uhr. Wobei die Besucher am Nachmittag auch länger bleiben können. „Am Nachmittag sind wir auf Hilfe angewiesen. Da konnten uns bereits Ehrenamtliche sowie die Johanniterunfallhilfe unterstützen“, so Lembke.

Im Seniorenzentrum der Volkssolidarität wird getestet

Im Seniorenzentrum der Volkssolidarität „Am Tempelberg“ in Bad Doberan teilt die Leiterin Sandra Hirsack mit: „Besucher können sich bei uns testen lassen. Jedoch gibt es ebenfalls die Möglichkeit, einen aktuellen Test vom Testzentrum oder der Apotheke mitzubringen.“ Mehr Personal, das wünsche sie sich, doch noch müssten die vorhandenen Mitarbeiter auch dies übernehmen. „Weitestgehend mit den Leitungskräften. Das ist ein enormer Aufwand.“

Die Besucherzeiten seien nicht verkürzt. Eine telefonische Anmeldung ist für die Mitarbeiter von Vorteil. „Damit wir das Testen besser koordinieren können.“ Am Wochenende beschränkt es sich auf die Zeit zwischen 10 und 11 Uhr. „Der Besuch kann jedoch den ganzen Tag bleiben, wenn er es möchte“, so die Leiterin.

Jeder wird getestet in den AWO-Seniorenzentren

Im AWO-Seniorenzentrum „Haus am Wedenberg“ in Kröpelin sowie in der AWO-Seniorenresidenz „Strandhaus“ in Kühlungsborn werden allen Bewohnerinnen, Gästen, Mitarbeitenden, Kooperationspartnern, Dienstleistern und Besuchern Tests angeboten. „Wir testen bei jedem Betreten – ob geimpft, genesen oder ohne. Ungeimpfte und Ungenesene müssen mit FFP2-Maske kommen, die übrigen mit Mund-Nasen-Schutz“, erklärt Heimleiterin Elfriede Pilgrim. „Alle müssen sich registrieren – per Luca-App oder Zettel – das muss immer wieder angesprochen und kontrolliert werden.“ Hinzu kommen Dokumentation und Planung.

Kurze Unterstützung durch Bundeswehr

Nachdem zunächst ehrenamtliche Mitarbeiter und eigene Mitarbeiter die Aufgaben übernahmen, kam für kurze Zeit Unterstützung durch die Bundeswehr. „Das war eine sehr komfortable Lösung, da wir hier eine sehr große Zuverlässigkeit und kaum noch Belastung der Pflege- und Verwaltungsmitarbeiterinnen hatten“, so die Leiterin. „Nur die Bewohnerinnen mussten von uns getestet werden.“

In den letzten Monaten wurden immer wieder befristete Arbeitsverhältnisse abgeschlossen. Derzeit wird in Kühlungsborn jemand gesucht, der die Tests durchführt.

Die Besuchszeiten wurden immer wieder verändert. Außerhalb der Besuchszeiten wurden Gäste vom Pflegepersonal getestet. Da sei immer sehr belastend, „aber nötig und für uns selbstverständlich.“

Vor Corona gab es keine Besuchszeiten. „Die Bewohner leben schließlich bei uns, es ist ihr Zuhause. Jetzt geht es nur darum, den Einlass zu kontrollieren und alle zu schützen, so gut wir es können.“ Deshalb gibt es Zeiten, in denen geklingelt werden muss.

DRK-Wohngruppen bieten Tests

Beim DRK Bad Doberan gibt es zwar keine Pflegeheime, dafür Wohngruppen. „Besucher können sich vor Ort testen lassen oder einen geeigneten Test mitbringen“, lässt Susann Wieland, Vorstandsmitglied des Kreisverbandes Bad Doberan, wissen.

Von Sabine Hügelland