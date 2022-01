Coronavirus: Impfangebote in Kröpelin, Rethwisch und Parkentin

Kröpelin

In dieser Woche gibt es noch Impfangebote in der Region. In seiner Arztpraxis in Kröpelin, Rostocker Straße 6, impft Dr. Jörn von Campenhausen am Donnerstag, 13. Januar, zwischen 10 und 17 Uhr. Geimpft wird das Vakzin von Moderna an Menschen ab 30 Jahren ohne Voranmeldung. Es wird gebeten von telefonischen Anfragen abzusehen.

Am Sonnabend, 15. Januar, impft Dr. Dorothea Bendig in Parkentin von 10 bis 13 Uhr in den Gemeinderäumen, Rostocker Straße 22. Um telefonische Anmeldung wird gebeten – täglich zwischen 9 und 12 Uhr sowie 14 und 17 Uhr unter 0159 / 02172 707.

Die Bad Doberaner Gemeinschaftspraxis Decker/Baumbach/Koch bietet immer mittwochs und freitags in der Rethwischer Kirche Impfungen ohne Anmeldung an. Verimpft wird zwischen 18 und 19 Uhr das Vakzin von Moderna.

Im Impfzentrum des Landkreises Rostock auf dem Flughafen Rostock-Laage wird Montag bis Sonnabend von 9 bis 17 Uhr geimpft. Freitags ist bis 20 Uhr geöffnet. Ab 13 Uhr wird kein Termin benötigt. Wer einen ausmachen möchte, kann diese über die Impfhotline 0385 / 20 271 115.

Von Anja Levien