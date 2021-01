Güstrow

Der Landkreis Rostock prüft, ob dezentrale Impfungen gegen das Coronavirus angeboten werden können. Grund dafür sind zahlreiche Rückmeldungen an den Landkreis von Menschen, die das Impfzentrum auf dem Flughafen Rostock-Laage oder den kostenlosen Shuttlebus, der ab Güstrow fährt, nicht erreichen können.

30 Impfungen sind am Dienstag im Impfzentrum auf dem Flughafen Rostock-Laage verabreicht worden. Am Mittwoch sollen es 100 gewesen sein. Darüber informiert Landkreissprecher Michael Fengler, der auch viele Rückmeldungen zum kostenlosen Shuttlebus erhalten hat. Die Kritik: Für Senioren aus Kühlungsborn, Bad Doberan und Neubukow ist das Erreichen des Shuttlebusses mit einem langen Fahrweg sowie Umstieg verbunden. Das Shuttle fährt zur vollen Stunde zum Impfzentrum und zur halben Stunde zurück nach Güstrow.

Bei der Organisation des Impfshuttles sei die Entscheidung auf Güstrow als Startpunkt gefallen, weil hier fünf Regionalbahnlinien sowie S-Bahn und zahlreiche Busverbindungen aus dem Landkreis Rostock zur Stunde eintreffen. „Uns ist bewusst, dass es lange Wege aus manchen Teilen des Landkreises gibt“, so Michael Fengler. Auch, dass die Anreise mit Umstiegen verbunden sein könne.

Gemeinden bieten Räume an

Der Landkreis sei in Gesprächen darüber, ob dezentrale Impfmöglichkeiten für diejenigen angeboten werden können, die nicht mobil sind. „Wir haben Anfragen, ob wir in bestimmten Orten nicht gesammelt Impfungen anbieten können.“ Gemeinden hätten bereits Räume dafür angeboten. „Das ist aber eine logistische Herausforderung“, so Fengler. Zudem gebe es eine begrenzte Anzahl von mobilen Teams, die in den kommenden Tagen bereits verplant seien.

An den ersten beiden Impftagen im Impfzentrum sei aber auch festgestellt worden, „dass die Anreise mit einem Angehörigen bevorzugt wird“. Derzeit arbeiten hier vier Verwaltungsmitarbeiter, ein Arzt, eine medizinische Fachkraft und ein Dokumentar. Alle 100 Termine für Donnerstag seien vergeben.

Wunsch: Mehr Rücksicht auf Dosierungen bei Terminvergabe

Der Landkreis Rostock habe sich laut Fengler noch mal an das Land gewandt, damit die Terminplanung und Impfstoffvergabe besser abgestimmt werden, „so dass kein Verwurf entsteht“. Heißt: Wenn eine Impfdose geöffnet wird, sollten auch alle fünf bis sechs Dosierungen daraus verbraucht werden.

In der kommenden Woche soll das Impfzentrum nur an einem Tag geöffnet sein – um Ressourcen zu bündeln, bis ausreichend Impfstoff vorhanden ist. „Für den 15. Januar ist eine Impfaktion für Rettungsdienstmitarbeiter geplant“, informiert Michael Fengler.

Das Land vergibt die Termine für die Impfung im Impfzentrum. Dafür werden die Bürger angeschrieben. Die Impfungen sind freiwillig. Die Einladung der Senioren erfolgt nach alphabetischer Reihenfolge. Zur ersten Impfgruppe gehören Männer und Frauen im Alter von über 80 Jahren. Nach Erhalt des Schreibens können diese beim Land einen Termin vereinbaren.

Von Anja Levien