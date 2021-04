Coronavirus: Quarantäne für 70 Kinder in Neubukow

Neubukow

Wegen eines Coronafalls in der Kindertagesstätte „Im Amtsgarten“ in Neubukow sind ab sofort 70 Kinder sowie Beschäftigte der Einrichtung in Quarantäne. Darüber informierte Landkreissprecher Michael Fengler. Die Quarantäne gelte bis 15. April. Der infektiöse Zeitraum sei der 29. März bis 1. April gewesen.

Immer wieder müssen Kita-Kinder wegen Covid-19-Erkrankungen in ihrem Umfeld in Quarantäne, zuletzt Jungen und Mädchen der Kita „Knirpsenland“ in Satow. Hier sind alle Kinder bis zum 9. April unter Quarantäne gestellt. Die Einrichtung war bereits zum zweiten Mal von Quarantänemaßnahmen betroffen.

67 Neuinfektionen meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales am Mittwoch für den Landkreis Rostock. Der hohe Anstieg hängt vermutlich damit zusammen, dass Zahlen, die während und nach den Feiertagen noch nicht erfasst wurden, jetzt in die Statistik einfließen. Laut Michael Fengler gab es am Mittwoch 42 Neuinfektionen im Landkreis Rostock.

Seit Pandemieausbruch haben sich 3162 Menschen mit dem Coronavirus im Landkreis infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz von Infektionen auf 100 000 Einwohner liegt bei 73,7.

Von Anja Levien