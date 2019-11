Countdown für fünfte Jahreszeit

Satow/Bad Doberan

Wenn in knapp einer Woche alle Närrinnen und Narren in der Region die fünfte Jahreszeit einläuten, feiert der Satower Karnevalverein „Satowia“ ein besonderes Jubiläum. „Als im Jahre 1969 das ‚ Satow Radau‘ als Schlachtruf in der damaligen HO-Gaststätte ‚Fortschritt‘ erstmals erschallte, hätte wohl niemand gedacht, dass er auch noch nach fünfzig Jahren als Inbegriff des hiesigen närrischen Treibens gilt“, sagt SKV-Präsident Erhardt Liehr. „Mittlerweile ist die Narrenschar gut und gern auf das Zehnfache angewachsen – mehr als 200 Mitwirkende werden den Saisonauftakt zum 50. Satower Karneval gebührend begehen.“

Am kommenden Montag findet zunächst vor dem Rathaus um 11.11 Uhr die traditionelle Schlüsselübergabe mit Vorstellung der Prinzenpaare und Programm des Nachwuchskarnevals statt. „Mit einem Umzug durch Satow eröffnen wir am 16. November ab 14.11 Uhr die fünfzigste fünfte Jahreszeit“, sagt Liehr. „Mit gut zwanzig Bildern blicken die Gruppen des SKV in bunten Kostümen und mit Requisiten auf vergangene Jahrzehnte zurück.“ Begleitet von der Funkengarde präsentieren sich an der Spitze des Zuges die aktuellen Prinzenpaare in Volker Pranges Hochzeitskutsche.

Der Männerchor, die Satower Dorfmusikanten sowie die Tanzgruppen des SKV beleben den Tross mit Gesang- und Tanzeinlagen. Nach der Vorstellung der am Umzug Mitwirkenden warten auf dem Platz vor dem Rathaus die Nachwuchskarnevalisten und der Männerchor des SKV mit Programmbeiträgen auf.

Feier in die närrische Saison am 16. November

Am Abend des 16. November feiern Vereinsmitglieder, Förderer und Gäste ab 20.11 Uhr in der Gaststätte „Zur Deutschen Eiche“ in Reinshagen mit der Vorstellung des Prinzenpaares sowie mit Programmbeiträgen der Funkengarden und des Männerchors in die närrische Saison hinein. Eintrittskarten zum Preis von 5 Euro gibt es bei „Ministerin“ Ulrike Winkhaus im Satower Floristikfachgeschäft „Sonnenblume“ (Alte Gärtnerei 2, Tel. 038 295 / 700 40).

Auch die Doberaner Karnevalisten wollen sich am 11. November den Rathausschlüssel von Bürgermeister Jochen Arenz zurückholen. „Der Schlüssel ist doch wirklich viel zu groß und viel zu schwer für so einen kleinen Mann“, heißt es auf der Internetseite des DKK. „Von daher wollen wir ihm das gern bis zum Aschermittwoch abnehmen.“

Zum großen Umzug startet der DKK-Truck gegen 9.25 Uhr an der Kunstvilla, fährt weiter zur Schule am Kammerhof, vorbei am Johanneshaus, der Regenbogen- und Buchenbergschule; er trifft gegen 10.45 Uhr an der Bäckerei Sparre ein und hält schließlich gegen 11.05 Uhr vor dem Rathaus an der Severinstraße. Ab 11.11 Uhr plant der Bad Doberaner Karnevalklub (DKK 88) rund um die Schlüsselübergabe ein buntes Programm.

Großer Umzug zum Kühlungsborner Rathaus

In Kühlungsborn gibt es ebenfalls ein ganzes Faschingsprogramm. Um 9.15 Uhr treffen sich die Karnevalisten, ihre Fans und Zuschauer am Parkplatz der Hotel Residenz Waldkrone in der Tannenstraße. Nach dem großen Umzug wird auch im Ostseebad Bürgermeister Rüdiger Kozian vor dem Rathaus (Ostseeallee 20) der Schlüssel abgenommen. Anschließend veranstaltet der Faschingsklub Kühlungsborn ( FKK) Brunch und Spaß für jedermann.

Auch Kühlungsborns Bürgermeister Rüdiger Kozian dürfte den Rathausschlüssel am 11. November wieder an die Karnevalisten loswerden. Quelle: Rolf Barkhorn

In Neubukow feiern die Narren ein paar Tage später den Beginn der fünften Jahreszeit. Am Sonnabend, 16. November, zieht der Umzug des Neubukower Carnevalsclub ( NCC) durch die Stadt. Treff ist um 9.30 Uhr am Bahnhof. Um 11.11 Uhr trifft der Tross am Markt ein und will den Rathausschlüssel erobern. Dazu gibt es ein buntes Bühnenprogramm inklusive Kinderschminken und Kostüm-Prämierung.

Auch in Kröpelin beginnt für den Karneval Verein 81 erst am 16. November die neue Session. Der Auftakt zu den närrischen Tagen soll ab 11.11 Uhr zünftig auf dem Kröpeliner Marktplatz gefeiert werden. Neben der Übergabe des Stadtschlüssels gibt es auch hier Musik und Tanz.

Von Lennart Plottke