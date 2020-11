Bad Doberan

„Fußball ist cool“, sagt Mats und seine Augen leuchten. Zusammen mit seinen Freunden trainiert der Zehnjährige einmal in der Woche auf dem Kunstrasenplatz des Doberaner FC. Nur halb so oft wie früher, denn vor Corona waren es zweimal. „Das ist blöd“, sagt sein Mitschüler Fynn, „aber es hilft“.

Doch wegen der Pandemie musste nicht nur die Fußballsaison 2019/2020 abgebrochen werden, es fielen auch wichtige Vereinsprojekte und Veranstaltungen aus. So musste der Doberaner FC bereits sein Sommerfest absagen, vor einigen Wochen dann auch noch den Budenzauber. Beide Veranstaltungen sind nach Vereinsangaben nicht nur Höhepunkte im Veranstaltungskalender der knapp 1000 teilnehmenden Kinder und Jugendlichen, sondern auch eine sehr große Einnahmequelle für den DFC. „Der Wegfall dieser Einnahmen reißt ein enormes Loch in die Vereinskasse.“

Deshalb hat der Verein jetzt ein Crowdfunding gestartet. In Zusammenarbeit mit der Ospa sammelt er im Internet Spenden. „Das Geld wird komplett für die Jugendarbeit eingesetzt“, sagt Andreas Jahncke, der Vereinsvorsitzende. Es würde unter anderem für Trainingsutensilien wie Bälle, Leibchen, Trainingsanzüge und Markierungshütchen benötigt. „Außerdem wollen wir unseren Trainern ja eine kleine Aufwandsentschädigung zahlen“, sagt er. Mehr als 40 Personen sind ehrenamtlich auf dem Trainingsplatz im Einsatz.

Zum gemeinsamen Training lädt der SV Steilküste Rerik ab dem 24. November Kinder zwischen 5 und 12 Jahren ein. Treffpunkt ist dienstags um 16.45 Uhr in der Schulsporthalle Rerik, Training ist von 17 bis 18 Uhr.

Die Sammelaktion ist bereits Ende Oktober angelaufen. „Wir haben schon reichlich Unterstützer bekommen“, sagt der Vereinsvorsitzende. „Es ist schön, wenn man sieht, dass es gerade in diesen Zeiten Unterstützung dafür gibt.“ Mehr als 4000 Euro sind bisher zusammengekommen. Die Aktion läuft noch bis zum Ende dieses Jahres.

Schärfere Verhaltensregeln beim Training

Wie bei anderen Sportvereinen auch dürfen coronabedingt in Bad Doberan derzeit nur noch Kinder- und Jugendmannschaften auf dem Platz trainieren. „Wir haben nach dem ersten Lockdown vorsichtshalber zwei Wochen gewartet und noch mal unsere Hygieneregeln überarbeitet“, sagt Andreas Jahncke. Der DFC hat insgesamt zwölf Kinder- und Jugendmannschaften.

„Im Moment ist es so, dass wir abgespeckt trainieren. Wir haben feste Gruppen, die Kinder gehen nicht mehr zusammen duschen und sie kommen umgezogen zum Training.“ Die Gruppen trainieren je einmal in der Woche und seien dann allein auf dem Platz, um zu entzerren, sagt der Vereinsvorsitzende. Das werde dankbar angenommen. „Wir haben einen großen Zulauf vor allem aus den neuen Wohngebieten“, sagt Andreas Jahncke.

„Zum Glück, denn Bewegung ist gerade in diesem Alter wichtig.“ Deshalb will der Doberaner FC auch Kindern außerhalb des Vereins die Möglichkeit dazu bieten. „Pläne liegen in der Schublade“, sagt der Vereinsvorsitzende. Vor Jahren hatte es bereits eine Zusammenarbeit mit einem Kindergarten gegeben. Das sei derzeit allerdings nicht möglich.

„Das liegt daran, dass wir die Manpower nicht haben“, sagt Andreas Jahncke. Denn ein solches Sportangebot müsse während der Schul- oder Kindergartenzeiten stattfinden. „Man braucht dafür einen Rentner oder einen Studenten, jemanden, der am Tag Zeit hat.“ Den gebe es derzeit im Verein nicht.

Offenes Sportangebot in Rerik

Der SV Steilküste Rerik macht demnächst ein solches Angebot. Jungen und Mädchen zwischen fünf und zwölf Jahren sind zum Training in die Sporthalle eingeladen. „Bei uns gab es seit Jahren keine eigene Kinder- und Jugendmannschaft“, sagt Enrico Jänke. Zusammen mit Daniel Bubolz wird er mit dem Nachwuchs trainieren. „Wir wollen die Jungen und Mädchen an den Sport heranführen, den Kindern ein Freizeitangebot machen“, sagt der Fußballer. Im Mittelpunkt solle jedoch der Spaßfaktor stehen. „Wir sind glücklich, dass Kinder und Jugendliche überhaupt Sport machen dürfen.“ Die Pläne für so ein offenes Training für Kinder und Jugendliche habe es schon länger gegeben, sagt Enrico Jänke. „Corona war der letzte Anstoß, das jetzt umzusetzen.“

Von Cora Meyer