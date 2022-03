Das Kombinat Moped MV startet am kommenden Sonntag (13. März) mit einer Frühlingsausfahrt rund um Bad Doberan in die Saison. Dabei sind alle DDR-Fahrzeuge erwünscht. Auch ein Stopp in Kühlungsborn für Eis und Fischbrötchen sind dabei geplant. Das ist die geplante Strecke.