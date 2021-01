Wittenbeck

Es sind einige wenige Platten auf der Steilküste in Wittenbeck, die deutsche Grenz-Geschichte erzählen und jetzt freigelegt wurden. Die weißen Markierungen auf dem Rand der Platten zeugen noch davon, wo der Wagen mit dem Scheinwerfer abgestellt wurde. Von hier aus wurde die Grenze der DDR bewacht, Flucht über die Ostsee sollte verhindert werden. Das Fundament der Scheinwerferstation wird jetzt unter Denkmalschutz gestellt. Darüber einigten sich am Dienstag Vertreter der Denkmalschutzbehörde, der Gemeinde sowie des Vereins Ostsee-Grenzturm.

27 Beobachtungstürme standen an der deutschen Ostseeküste für die Grenzsicherung. „So wie es die 27 Türme gab, gab es auch eine Anzahl an Scheinwerfer-Stellungen und das hier ist eine der allerletzten davon“, sagt Knut Wiek, Vorsitzender des Ostsee-Grenzturm-Vereins aus Kühlungsborn, und zeigt auf die Platten im Boden.

Anzeige

Viele Erinnerungen an Scheinwerferstation

Wittenbecks Campingplatzbetreiber Hans-Magnus von Brandenstein kann sich noch gut an die Station erinnern. Als er vom Tanz aus dem Balaton in Kühlungsborn gekommen ist, „dann ist man hier abends lang und man kannte ja die Jungs alle, die hier draufsaßen. Und da hat man ein bisschen auf die Ostsee geleuchtet“, sagt er. Fast jeden, mit dem er über die Scheinwerferstation gesprochen habe, habe sich an sie erinnert und was erzählt, sagt Knut Wiek.

Der Suchscheinwerfer befand sich auf einem Wagen. So einer wie im Bild fuhr auch regelmäßig zur Scheinwerferstellung in Wittenbeck. Quelle: Manfred Uhlenhut / Archiv Grenzturm e.V

„Das Objekt selbst und das, was sie zusammengetragen haben, reicht aus, damit wir das in die Denkmalliste eintragen“, sagt Dr. Jörg Kirchner, wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern, und bedankt sich beim Engagement des Vereins. „Es ist ein wichtiges Zeugnis zusammen mit den beiden Türmen, die noch von der Grenzanlage da sind.“ So ein Denkmal gebe es noch nicht im Land. „Es ist ein weiteres Stück zur Bewahrung einzelner Teile der Grenzsicherungsanlage.“

Menschen fragen nach DDR-Relikten

Der Beobachtungsturm BT 11 in Kühlungsborn kann besichtigt werden. Nebenan befindet sich ein kleines Museum. Draußen am Turm wird an einer Tafelwand über Flucht und Grenzkontrolle an der Ostsee informiert. „Am Turm stehen immer Leute, die fragen nach der Mauer, nach Relikten und sehen diesen einzelnen Turm. Aber es war eine ganze Kette von Einrichtungen“, sagt Knut Wiek in Bezug auf die Grenzsicherungsanlage. „Alle paar Kilometer ein Turm und alle paar Kilometer so eine Scheinwerfer-Stellung. Das gehört alles zusammen. Die Menschen sind so dankbar, wenn man die Dinge aus dieser Zeit zeigen kann, wenn man sie anfassen kann.“

Freuen sich, dass die ehemalige Scheinwerfer-Stellung der DDR-Grenzanlage an der Ostsee in Wittenbeck in die Denkmalliste des Landes aufgenommen wird (v.l.): Marco Jürß, stellv. Bürgermeister, Dr. Jörg Kirchner, Landesamt für Kultur und Denkmalpflege, Alexander Schacht, untere Denkmalschutzbehörde Landkreis Rostock, Knut Wiek und Matthias Further vom Ostsee-Grenzturm-Verein und Campingplatzbetreiber Christoph von Brandenstein. Quelle: Anja Levien

Und so soll ein Hinweisschild am Rad- und Wanderweg bald auf die Geschichte des Ortes aufmerksam machen. Zudem soll an der Station eine Informationstafel über die Vergangenheit berichten. Das große Ziel: „Wir wollen das als Grenzlehrpfad machen“, sagt Vereinsmitglied Matthias Further. In Börgerende steht der zweite noch erhaltene Grenzturm. Die Gemeinde Börgerende-Rethwisch plant, diesen ebenfalls erlebbar zu machen.

Lesen Sie auch:

Die Scheinwerferstation war zuletzt zugewachsen und nicht sichtbar. Die Nachfrage nach Relikten der DDR-Geschichte und der Wunsch der Grenzturm-Besucher, mehr zu erfahren, hätten laut Knut Wiek die Idee reifen lassen, die Platten wieder freizulegen.

Die Platten der ehemaligen Scheinwerfer-Stellung in Wittenbeck sind freigelegt worden. Quelle: Anja Levien

Die Erzählung der Brüder Wolfgang und Manfred Kleistner aus Güstrow habe den Verein ebenfalls dazu motiviert, der Geschichte der Scheinwerferstation nachzuspüren. „Die haben sich hierhingestellt und ihr Boot zusammengebaut. Dann kam der Scheinwerferwagen und sie sind geflohen“, erzählt Uwe Wiek. „Ein anderer hat sein Paddelboot hier zusammengebaut, der wurde auch entdeckt.“ Wie viele Menschen versucht haben, zwischen Kühlungsborn und Graal-Müritz über die Ostsee zu flüchten, das versuchen die Vereinsmitglieder derzeit durch intensive Recherchen herauszubekommen.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Marco Jürß ist stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Wittenbeck und hier aufgewachsen. „Ich kann mich gut entsinnen: Als ich ein Kind war, ist der Scheinwerferwagen immer in der Dämmerungszeit hier hochgefahren. Am Tag haben wir immer die Grafitstifte gesammelt, die lagen hier rum. Das waren überdimensionierte Bleistiftminen, mit denen haben wir auf der Straße rumgekritzelt.“ Das Grundstück gehöre der Gemeinde. „Wir befürworten das Vorhaben, dass die Station als Denkmal erhalten bleibt.“

Erinnerung an die Platten hat auch Christoph von Brandenstein, Geschäftsführer des angrenzenden Campingplatzes. Allerdings sind seine von nach der Wende: „Mein Vater hatte hier damals den Bootsverleih. Auf diesem Platz stand der Wohnwagen, wo unser Material drin war.“ Der Campingplatzbetreiber möchte den Verein bei seinen Vorhaben unterstützen und bei der Pflege der Fläche helfen. Am Tag des Denkmals im September plant der Verein, einen Scheinwerfer in Wittenbeck zu zeigen.

Von Anja Levien