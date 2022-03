DHL-Paketstation in Bad Doberan ist in Betrieb

Bad Doberan

Paket bestellt und nicht zu Hause? In Bad Doberan können DHL-Kunden in dem Fall auf eine Packstation zurückgreifen. Diese steht an der Jet-Tankstelle, An der Krim 1, und ist in jetzt in Betrieb genommen worden.

Damit hat Bad Doberan nach fünf Jahren wieder eine DHL-Packstation, mit der das Paket rund um die Uhr empfangen und abgeholt werden kann. Zudem können vorfrankierte Sendungen verschickt werden. Die Kapazität des neuen Automaten umfasst 110 Fächer.

Nachfrage nach Packstationen steigt – auch im Sinne der Nachhaltigkeit

Bis 2017 hatte es eine Packstation am ehemaligen Aldi in der Rostocker Straße gegeben. Doch mit Verkauf der Immobilie wurde auch der Standort aufgegeben. Danach wurde nicht gezielt nach einem neuen Standort gesucht. „Wir haben uns erst vor anderthalb, zwei Jahren für den Ausbau der Packstationen entschieden,“ sagt Thorn Schütt, Politikbeauftragter der Deutschen Post. Er sucht nach Standorten für die Stationen in der Region. Die Post habe sich erst auf die Großstädte konzentriert. „Dabei geht es auch um Nachhaltigkeit für uns“, erläutert Schütt. Mit den Packstationen würde der CO2-Ausstoß verringert werden, da die Zusteller mehrere Pakete an einen Standort liefern und nicht alle Adressen einzeln abfahren.

Aktuell gibt es 9 000 Automaten in Deutschland. Bis 2023 wird das Unternehmen die Zahl der Packstationen aufgrund der hohen Kundennachfrage auf rund 15 000 Automaten ausbauen, so Schütt. Die Automaten befinden sich in der Regel an zentralen Orten des täglichen Lebens, wie zum Beispiel an Supermärkten, Bahnhöfen, Tankstellen, in Wohngebieten oder auf Firmengeländen, sodass Kunden den Paketempfang und -versand bequem auf ihren alltäglichen Wegen erledigen können.

„Ich freue mich sehr über die Packstation. Die Bad Doberaner haben sich seit Jahren eine gewünscht. Sie macht das Leben wesentlich einfacher für die Bürger und Zusteller und ist auch für die Umwelt eine Entlastung.“

Ohne Registrierung: Jeder kann Pakete verschicken

Und so funktioniert die DHL-Paketstation. „Kunden können sich unter www.paket.de für den kostenfreien Paketservice anmelden. Das Verschicken von Päckchen und Paketen ist an allen Packstationen auch ohne vorherige Registrierung möglich und damit ideal für alle, die eine Packstation einfach einmal ausprobieren wollen“, erläutert Jens-Uwe Hogardt, Sprecher der Deutschen Post DHL Group. Für Bad Doberan sei geplant, unter Umständen noch einen zweiten Standort in Betrieb zu nehmen.

Die nächsten Packstationen in der Region sind in Kröpelin, Neubukow, Kühlungsborn und Satow. Letztere war im Mai 2021 in Betrieb genommen worden.

Von Anja Levien