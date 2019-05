Kühlungsborn

Nach Revolverheld und Alex Christensen hat die Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH Kühlungsborn den nächsten Act für das Ostsee Open Air in Kühlungsborn angekündigt: Star-DJ Lost Frequencies wird am 25. August direkt am Strand auflegen.

Der weltbekannte DJ ist momentan eines der herausragendsten Talente in der Szene mit weit über einer Milliarde Streams, teilt die Tourismus GmbH mit. Mit seinem Welthit „Are You With Me“ ist er seit 2015 in aller Ohren. In 18 Ländern ging er damit auf Platz eins der Charts, erhielt 30 Platinplatten weltweit und erreichte in Deutschland den Diamantstatus für über eine Million verkaufte Singles.

Seine darauffolgende Single „Reality“ ging locker auf die eins und weitere Hits wie der Remix des Haddaway-Klassikers „What Is Love“ folgten. Mit seinem Hit „Recognise“ setzt er einen weiteren Meilenstein.

Der DJ legte auf Festivals wie Coachella, Tomorrowland oder Lollapalooza auf und wird jetzt am Sonntag, 25. August, ab 20 Uhr in der Beach Arena am Sportstrand, Strandzugang 3, für elektronische Beats sorgen. Tickets kosten 22,50 Euro und können online (www.kuehlungsborn.de/ostsee-open-air) gebucht werden.

Das Ostsee Open Air fand 2018 zum ersten Mal statt. Johannes Oerding und das DJ-Duo „Gestört aber geil“ begeisterten Tausende am Strand.

In diesem Jahr wird die deutsche Band Revolverheld am 23. August den Startschuss zum diesjährigen Open Air-Auftakt geben. Beendet wird das Festival am 27. August mit dem Konzert von Alex Christensen und The Berlin Orchestra.

Mehr zum Thema

Tanzen bis zum Sonnenuntergang: DJ-Duo legt in Kühlungsborn auf

„Plötzlich perfekt“ am Strand: Johannes Oerding begeistert in Kühlungsborn

Anja Levien