Bad Doberan

Sie leisten im Notfall Erste Hilfe auf Festen und Veranstaltungen und geben ihr Fachwissen rund um Wundversorgung und Notfallmedizin weiter: Die Mitglieder der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft ( DLRG) in Bad Doberan. Doch die Ortsgruppe ist auf Spenden angewiesen. Durch Corona sind ihr Einnahmen weggebrochen.

„Wir können keine Lehrgänge mehr durchführen“, sagte Dr. med. Frank Tieneken, Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe Bad Doberan. „Die OG Bad Doberan war vorrangig durch den Wegfall der Ausbildung betroffen, weniger durch ausbleibende Veranstaltungen, die aber für uns Lobbyarbeit ist und zusätzlich Geld erwirtschaftet.“ Zu den Veranstaltungen zählen vor allem Sanitätsdienste während Sport, Stadt- und Reiterfesten, Festivals und anderen. Doch gerade die Erste-Hilfe-Kurse bringen Einnahmen für die DLRG, damit sie ihre Aufgaben erfüllen können. „Unsere Technik ist in Ordnung, dennoch fallen jede Menge anderer Kosten an, wie Miete, Reparaturen, Pflege, zum Beispiel am Rettungsboot.“ Auch wenn es nicht ständig im Einsatz ist, so muss das Boot regelmäßig gewartet werden.

Anzeige

DLRG Doberan musste Rücklagen angreifen

„Wir mussten unsere Rücklagen angreifen.“ Es ist wie ein Loch stopfen und ein neues entsteht. Neuanschaffungen können nicht getätigt werden. Zwar gebe es auf der Homepage eine Möglichkeit zur Spende, doch kaum einer, der die Seite besucht, unterstützt die DLRG, dabei kann es jeden treffen, sie einmal zu brauchen. Das Hauptaufgabengebiet der DLRG ist der Strand. Auf dem Wasser unterstützen die Mitglieder im küstennahen Bereich oder auf Binnengewässern mit Einsatzbooten.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach.

Seit der Gründung der DLRG 1913 ist das Retten von Menschenleben die satzungsmäßige Aufgabe der mittlerweile weltgrößten freiwilligen Wasserrettungsorganisation. Zu den weiteren Aufgaben neben der Ausbildung von Schwimmern und Rettungsschwimmern gehören auch der Wasserrettungsdienst und die Mitwirkung in der Gefahrenabwehr. Die DLRG absolviert viele Einsätze im Jahr und hat ein umfangreiches Einsatzgebiet, je nach Ortsgruppen.

Auch andere Ortsgruppen haben Probleme

Thorsten Erdmann, Sprecher der DLRG MV, bestätigte das Problem: „Tatsächlich ist das so und bei uns genau das gleiche, dass die Einnahmen drastisch zurückgingen.“ Er selbst gehört der Ortsgruppe Prerow an. „Schwimmkurse und Rettungsschwimmerkurse können nicht durchgeführt werden. Auch das Spendenaufkommen verminderte sich. All das schlug Lücken in die Kassen“, machte er klar. „Es darf nicht vergessen werden, wir leben von den Mitgliedsbeiträgen und Spenden.“

Lesen Sie auch: Mann rettet Frau aus tobender Ostsee in Boltenhagen: „Wollte niemanden zurücklassen“

In Grimmen zum Beispiel sind die DLRG-Mitglieder darauf spezialisiert den Sanitätsdienst während Reitsportwettkämpfen durchzuführen. Doch auch das fiel weg. „Das sorgt für ausgedünnte Kassen“, so Erdmann. Er möchte an die Spendenbereitschaft appellieren: „Vielleicht haben Unternehmer ja am Ende des Jahres etwas Geld für unser Ehrenamt übrig.“

Ortsgruppe in starker Besetzung

Am 15. Oktober 2006 nahm die Wasserrettung der Ortsgruppe Bad Doberan e.V. ihre Arbeit auf. Neun Mitglieder waren es damals, heute sind es bereits 36. Das zeigt, wie viele sich gern für das Ehrenamt engagieren, auch wenn das bedeutet, private Zeit zu opfern. „Bei uns stehen vor allem Erste-Hilfe-Ausbildungen an und wir unterstützen andere Gruppen im Sanitätsdienst“, sagte Dr. Frank Tieneken.

Zwei Jahre alt ist das jüngste Mitglied, denn ganze Familien können dazugehören, das älteste ist um die 60. Mitglied in der DLRG-Ortsgruppe Bad Doberan kann man von Geburt an werden. Sie stammen aus den unterschiedlichsten Berufsfeldern. So gehören unter anderem Mediziner, Bundeswehrsoldaten und Verwaltungsangestellte dazu.

Lesen Sie auch

Neben der DLRG Bad Doberan gibt es unter anderem auch die Ortsgruppen Graal-Müritz, Rerik und Kühlungsborn. Die DLRG-Mitglieder in Graal-Müritz konzentrieren sich vornehmlich auf Wasserrettungsdienst sowie die Ausbildung der Rettungsschwimmer. In Laage-Kronskamp ist es die Schwimmausbildung und sie ist im Katastrophenschutz des Landkreises eingebunden. Die Wassergefahrengruppe Süd ist eine Einheit des Katastrophenschutzes des Landkreises Rostock und wird durch die DLRG Laage-Kronskamp personell besetzt. In Rerik geht es vor allem um Wasserrettungsdienst und Schwimmunterricht. Die Ortsgruppe Kühlungsborn ist im Sommer mit Wasserrettungsdienst aktiv.

Spenden notwendig

Niemand schaue zurzeit von Corona weg auf Hilfsorganisationen, wie sie zu ihrem Geld kommen, machte Dr. Tieneken klar. Deshalb wären Spenden in diesen Zeiten enorm hilfreich. Wer Mitglied werden möchte, kann sich im Internet auf der Webseite anmelden: bad-doberan.dlrg.de.

Von Sabine Hügelland