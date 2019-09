Rettungsschwimmer in Rerik: „Viele Badegäste überschätzen sich“

Rerik

Von der Feuerqualle bis zum Ertrinkenden: Die Rettungsschwimmer in Rerik haben viele Aufgaben. Mehr als 180 Einsätze hatten sie seit Beginn der Saison am 15. Mai. „Die meisten waren kleinere“, sagt Patrick Sinzinger, der seit 20 Jahren Erfahrung als Wachleiter in dem Ostseebad hat. Dazu gehört zum Beispiel das Versorgen kleinerer Wunden. „Wir sind immer die ersten Ansprechpartner.“ Da kommen dann Fragen wie „Ist das eine Feuerqualle?’ und „Welche Bakterien gibt es gerade in der Ostsee?“ Es wird aber auch mal ernst. „Etwa vier bis fünf heftige Einsätze hatten wir in diesem Jahr“, sagt Patrick Sinzinger. Erst im Juli war ein 47 Jahre alter Mann beim Baden vor Rerik ums Leben gekommen. Solche Einsätze gehen auch an den Besatzungen der insgesamt vier Rettungstürme nicht spurlos vorüber. „Da haben sie dann schnell mal vier bis fünf traumatisierte Rettungsschwimmer.“ Zum Glücke gebe es für solche Fälle landesweite Netzwerke, über die die Nachsorge bei solchen Einsätzen gesteuert würde. Dort würden die Ehrenamtler beispielsweise von einem Seelsorger betreut.“

Situationen oft falsch eingeschätzt

Insgesamt habe die Anzahl von Einsätzen, bei denen es um Leben und Tod geht, zugenommen. „Vor allem die Herz-Kreislauf-Erkrankungen nehmen zu. Wir hatten auch schon Zuckerschocks bei Diabetikern.“ Oft überschätzen Badegäste die eigenen Fähigkeiten. „Bis zur Badeinsel sind es etwa 100 Meter. Das ist für viele schon schwierig“, sagt der Wachleiter. Hinzu komme die Kraft des Meeres. „Das Wasser ist kalt, es gibt Wellengang – die Ostsee ist eben kein Schwimmbad.“ Immer häufiger erlebe er außerdem Fälle, in denen Eltern nicht ausreichend auf ihren Nachwuchs achtgeben. „Da ist dann der Filius nebenan am Ertrinken und Mama und Papa sind mit dem Smartphone beschäftigt.“

So baden Sie sicherer Wie gefährlich das Baden oder Schwimmen ist, zeigen Flaggen, die die Rettungsschwimmer an ihren Türmen hissen. Eine rotgelbe Flagge weist darauf hin, dass der Strand bewacht ist. Ist zusätzlich eine gelbe Flagge angebracht, bedeutet das, das das Baden gefährlich ist. Weht eine rote Flagge, ist das Baden verboten. Außerdem verweist die DLRG auf die Einhaltung der Baderegeln. Unter anderem soll man nicht direkt nach dem Essen ins Wasser gehen und seine eigenen Kräfte nicht unterschätzen. Alle Baderegeln lesen Sie auf www.dlrg.de

Auch Leichtsinn spiele eine Rolle für Einsätze der Lebensretter. In einem Fall sei ein Schwimmtier in Form eines Flamingos abgedriftet. Der Eigentümer habe versucht, hinterherzuschwimmen – und war zu weit aufs offene Meer geraten. Dieser Einsatz war – kaum geschehen – schon auf der Videoplattform Youtube im Internet zu sehen. „Die Leute filmen einfach mit“, sagt Patrick Sinzinger. Er sei dagegen relativ machtlos. Schlimmer ist es aber, wenn Zuschauer die Retter bei der Arbeit behindern oder sogar angreifen. Er habe es schon erlebt, dass sich Urlauber in den Weg gestellt hätten, wenn die Rettungsschwimmer ihr Boot aus dem Wasser geholt haben. Ab und zu würden er und seine Kollegen sogar angepöbelt. „Uns wurde aber auch schon angedroht, uns mit Flaschen zu bewerfen.“

Die Menschen fühlen sich oft bevormundet, sehen die Arbeit der Rettungsschwimmer nicht. „Wir machen das hier nicht wegen des Geldes und wir sind auch keine Spaßverderber. Wir haben einen Rettungsauftrag.“

Ausrüstung immer auf dem neuesten Stand

Eine bis drei Wochen sitzen die meisten in Rerik auf dem Posten. Für viele ist das der Jahresurlaub oder die Ferien. Sie kommen aus allen Bundesländern und haben – neben Schule oder Beruf – eine spezielle Ausbildung absolviert. Zwölf bis 16 Rettungsschwimmer der DLRG seien in der Hauptsaison täglich im Einsatz, von 10 bis 18 Uhr sind die Türme besetzt. Hinzu kämen in den Ferien und an den Wochenenden junge Leute aus dem Ort.

Im Vergleich zu anderen Orten sei Rerik auch materiell gut ausgerüstet, sagt Patrick Sinzinger. „Wir haben unter anderem Boote, Rettungsbretter, Sauerstoffflaschen und Defibrillatoren auf dem Turm.“ Er lobt auch die Stadt, die beständig in die Bewachung des Strandes investiere – „in diesem Jahr bereits mehrere 1000 Euro.“ Dafür gebe es ein Budget in der Kurverwaltung, sagt Kurdirektorin Stefanie Quaas. „Und dann wird im Winter gemeinsam geguckt, was fehlt.“ Spätestens im Mai werde die Ausrüstung dann bestellt – damit zur nächsten Saison wieder damit gearbeitet werden kann.

