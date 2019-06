Kühlungsborn

Rettungsschwimmer gesucht: Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG) fürchtet in dieser Woche Engpässe bei der Bewachung einiger Strände im Land und hat einen entsprechenden Aufruf gestartet. „Durch die veränderten Ferienzeiten und Prüfungstermine für das Abitur 2019 haben wir ab Sonnabend auf einigen Wachstationen Besetzungsprobleme“, sagt Thorsten Erdmann, Sprecher der DLRG in MV. Besonders betroffen seien die Wachtürme in Kühlungsborn, Ückeritz auf Usedom, Hiddensee und Prora auf Rügen.

Die Strände sind sicher

„Die Bewachung der Strände ist auf jeden Fall gesichert“, sagt Geschäftsführer Renaldo Hocher. Allerdings sei es in der Vor- und Nachsaison immer etwas schwierig. Die Rettungsschwimmer sind Ehrenamtler ab 16 Jahren. „Und Schüler und Studenten haben außerhalb der Ferien keine Zeit.“

Die DLRG agiert in Kühlungsborn im Auftrag der Stadt, die darüber hinaus auch einen hauptamtlichen Rettungsschwimmer beschäftigt. Die Rettungsschwimmer auf den Türmen kommen aus ganz Deutschland. Sie können sich über ein zentrales Portal bewerben und Wünsche äußern, wo sie gern eingesetzt werden möchten. Eine Leitstelle in Stralsund verteilt sie dann nach Bedarf auf ganz Mecklenburg. „Außerdem sprechen wir natürlich zuerst die jeweiligen Ortsgruppen an.“ In Kühlungsborn ohne Erfolg: „Wir haben schon mitbekommen, dass die Ortsgruppe nicht so wirklich aktiv ist“, sagt der Geschäftsführer. Den Grund dafür könne er sich nicht erklären. Die Ortsgruppen in Mecklenburg seien jedoch eigenständige Vereine. Nur die Satzung und den Zweck haben sie mit dem Landesverband gemein. „Die Gruppen suchen sich aus, welche Schwerpunkte sie setzen.“ Das könne beispielsweise auch die Erteilung von Schwimmunterricht sein. Zum Rettungsdienst verpflichtet seien sie nicht.

Fehlt Platz zum Trainieren?

Dass den Rettern in Kühlungsborn Trainingsmöglichkeiten fehlen, vermutet Gitta Wynne (Grüne). Sie setzt sich für den Neubau einer Schwimmhalle im Ort ein. „Rettungsschwimmer benötigten für ein vollumfassendes Training eine Wassertiefe von über drei Metern“, sagt die ehemalige Schwimmlehrerin. Im Morada-Hotel, wo momentan auch die Grundschüler aus Kühlungsborn schwimmen lernen, sei die jedoch nicht gegeben.

Wie die Stadtvertretung beschlossen hat, soll die neue Schwimmhalle im Ostseebad am Grünen Weg entstehen. Wie sie genau aussehen soll, damit beschäftigt sich derzeit eine Projektgruppe. Nach Angaben von Bürgermeister Rüdiger Kozian untersucht sie, woher die Nutzer kommen könnten und welche Klientel Kühlungsborn mit einer Schwimmhalle ansprechen wolle. „Der Bedarf ist auf jeden Fall gestiegen, es gibt auch zusätzlichen politischen Druck.“

Viele Schwimmbäder schließen

Die Zahl der Schwimmbäder in Deutschland sei von 7800 im Jahr 2000 auf 6500 im Jahr 2017 und 6400 im vergangenen Jahr gesunken. Das sagte DLRG-Präsident Achim Haag bei der Vorlage des DLRG-Jahresberichts 2018. In diesem Jahr schließen den Angaben zufolge voraussichtlich 70 weitere Bäder. „Wir müssen Bäder erhalten, Bäder bauen und nicht wegrationalisieren. Schließungen gehen zu Lasten der Wassersicherheit der Bevölkerung und bezahlbarer sozialer Angebote.“

„Die Einheimischen befürchten“, sagt Inge Hagen-Hayde vom Förderverein Meerwasserschwimmhalle, „dass sie sich das Baden in der neuen Halle nicht leisten werden können.“ Die Höhe der Eintrittspreise in einer neuen Kühlungsborner Schwimmhalle soll in den kommenden Wochen auch die Projektgruppe der Stadt ermitteln.

Cora Meyer