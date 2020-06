DRK Bad Doberan stellt Kleidercontainer wieder auf 

Bad Doberan

Das Deutsche Rote Kreuz, Kreisverband Bad Doberan, stellt die Kleidercontainer wieder auf. Wie Susann Wieland,Geschäftsführerin des Kreisverbandes, mitteilt, habe der Verband eine Firma gefunden, die künftig die nicht benötigten Kleiderspenden weiterverarbeiten kann.

Hintergrund: Das DRK Bad Doberan hat 94 der 100 Kleidercontainer zwischen Kühlungsborn und Rövershagen eingesammelt. Die Firma, die bisher die Kleider angenommen hatte, die nicht in den sechs Kleiderkammern des DRK benötigt werden, hatte wegen der Corona-Pandemie keine Lagerkapazitäten mehr und musste die Zusammenarbeit beenden, teilte DRK-Geschäftsführer Frank Schulz Anfang Juni mit.

Die weitere Verwertung der Kleider zu Dämmstoffen oder Putzlappen sowie im Second Hand Markt waren wegen des coronabedingten Exportstopps nicht mehr möglich.

Kleiderkammern öffnen wie gewohnt

Knapp 40 Tonnen Hosen, Pullover und Co werden jeden Monat beim DRK Bad Doberan in den Kleiderkammern oder Containern abgegeben. Ein Teil davon wird für eine Schutzgebühr von 50 Cent bis 1,50 Euro weitergegeben. Was nicht gebraucht wird, nimmt ein Verwertungsunternehmen ab. Hier hat der Verband jetzt einen neuen Partner gefunden.

„Ab 13. Juli sind die Kleidercontainer wieder verfügbar“, sagt Susann Wieland. Die Kleiderkammern haben zu den gewohnten Öffnungszeiten geöffnet, in Bad Doberan, Seestraße 12, beispielsweise Dienstag und Donnerstag von 9 bis 14 Uhr.

Von Anja Levien