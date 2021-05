DRK bittet um Blutspenden

Bad Doberan

„Das Blut ist gerade sehr knapp“, heißt es vom DRK-Blutspendedienst MV und deshalb folgen hier für die Region die aktuellen Blutspendetermine.

In Bad Doberan besteht dafür die Möglichkeit am Mittwoch, dem 2. Juni von 13 bis 18 Uhr im DRK-Schulungs-und Logistikzentrum Am Waldrand 13.

In Kühlungsborn öffnet das DRK seine zeitweilige Blutspendezentrale von 15 bis 19 Uhr am Donnerstag, dem 3. Juni , im Schulzentrum. Und in der Gemeinde Am Salzhaff besteht am Samstag, dem 5. Juni, die Chance zum Blutspenden im Klein Strömkendorfer Ostsee-Gutshaus in der Hauptstraße 1. Hier ist dann den Angaben zufolge von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

