DRK öffnet Kleiderkammern im Landkreis Rostock wieder

Der DRK Kreisverband Bad Doberan hat sich gemeinsam mit seinen ehrenamtlichen Helfern dazu entschieden, unter Beachtung der Hygieneregeln, ab sofort die Kleiderkammern im Landkreis Rostock wieder zu öffnen. Das betrifft die Einrichtungen in Bad Doberan, Kröpelin, Schwaan, Kühlungsborn, Tessin und Rövershagen.

„Wir möchten auch in diesen schwierigen Zeiten sicherstellen, dass Menschen, die Bedarfe haben, wieder die Möglichkeit nutzen können, sich und ihre Familien mit notwendiger Kleidung auszustatten. Dafür steht genügend Kleidung zur Verfügung“, sagt Cornela Klischke vom DRK Kreisverband.

Öffnungszeiten und Adressen der Kleiderkammern

Bad Doberan in der DRK-Geschäftsstelle, Seestraße 12, dienstags und donnerstags von 10 bis 12 Uhr. Nach der Coronakrise dann wieder von 9 bis 14 Uhr.

Kröpelin, Am Wasserwerk 1, dienstags von 14 bis 18 Uhr und mittwochs von 9 bis 16 Uhr.

Kühlungsborn, Rudolf-Breitscheid-Straße 14, mittwochs von 10 bis 14 Uhr.

Rövershagen, Rostocker Straße 143, donnerstags von 15 bis 17 Uhr.

Schwaan, Lindenbruch 16, mittwochs von 8 bis 12 Uhr.

Tessin, Sülzer Straße 16 d, dienstags von 10 bis 13 Uhr und Ausgabe der Tafel von 10 bis 11 Uhr.

„Wir bitten alle Besucher, sich auch hier an die vorgeschriebenen Verpflichtungen zu halten und eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen sowie die Sicherheitsabstände beim Besuch der Kleiderkammer einzuhalten“, appelliert Klischke.

Aufgrund der Schließungen der Kleiderkammern stapele sich derzeit die Kleidung – da weiter gespendet, aber nichts an Bedürftige ausgegeben werden konnte. „Aus diesem Grund bitten wir um Verständnis, dass wir zurzeit keine Kleiderspenden in den Kleidercontainern annehmen können“, so Klischke.

