DRK übernimmt in Kröpelin Jugendclub

Kröpelin

Seit ein paar Wochen ist Kröpelins Jugendbegegnungsstätte an der Schulstraße zumindest mittwochs und freitags von 14 bis 19 bzw. 20 Uhr geöffnet. Das ermöglicht der Einsatz einer Kröpelinerin, die hier auf 450-Euro-Basis die Zeit „überbrückt“, bis der DRK-Kreisverband Bad Doberan e.V. „eine pädagogische Fachkraft“ gefunden hat, die den Club für Kinder und Jugendliche dann an fünf Tagen in der Woche für insgesamt mindestens 25 Stunden öffnen wird: Mit „einem ansprechenden Freizeitangebot“ und mit dem Ziel, dieses „unter Beachtung der finanziellen Leistungskraft beider Vertragspartner“ auszubauen.

So steht es im ab Februar gültigen Kooperationsvertrag zwischen der Stadt Kröpelin und dem Deutschen Roten Kreuz – Kreisverband Bad Doberan e.V. zum Betrieb des Jugendclubs, der am vergangenen Dienstagabend bei der Stadtvertretersitzung die volle Zustimmung aller anwesenden Volksvertreter erhielt.

Ziel ist eine regelmäßig geöffnete Einrichtung

Diese Abstimmung – wie zuvor auch das Votum für eine neue Leistungsvereinbarung „zur Förderung der Jugendarbeit im Sozialraum Kröpelin“ mit dem Landkreis Rostock – war nötig geworden, nachdem die Stadt Kröpelin Ende 2019 die entsprechenden Verträge mit der „Sozialistischen Jugend Deutschlands – Die Falken“ über die Trägerschaft des Verbandes für den Kröpeliner Jugendclub „Jubek“ nach mehr als achteinhalb Jahren gekündigt hatte. Die Stadtvertreter hatten insbesondere die unregelmäßigen Öffnungszeiten des Clubs moniert und vergeblich einen Nachweis für die bislang vereinbarten 35 Wochenstunden Jugendsozialarbeit gefordert: „Wir wollen einen regelmäßig geöffneten Anlaufpunkt“, hatte Bürgermeister Thomas Gutteck (parteilos) damals betont.

DRK-Kreisverband betreibt jetzt sechs Jugendclubs

Das DRK betreibt bereits Jugendclubs in Schwaan, Papendorf, Kritzmow, Satow und Elmenhorst. Ab dem 26. September 2006 hatte auch Kröpelins Jugendbegegnungsstätte – damals unter dem Namen „Kröpi Krossi“ – dazugehört. Hier hatte sich das DRK dann aber am 1. Juli 2011 verabschiedet.

„‚Kröpi Krossi‘ war damals auch bekannt, wie Jubek jetzt“, erinnert sich die Sozialpädagogin Cornelia Klischke (geb. Kanthak), die sich im DRK-Kreisverband um die Kinder- und Jugendarbeit kümmert sowie seit Januar 2020 hier auch als Ehrenamtskoordinatorin wirkt. Die Rostockerin hatte sich einst die Namens-Kombination aus Kröpelin und Rotes Kreuz einfallen lassen. „Das war mit Schwaan unser erster Jugendclub“, sagt sie und meint noch, dass man ja durchaus die Kinder und Jugendlichen entscheiden lassen könnte, welchen Namen sie künftig für ihre Einrichtung haben wollen.

„Ich glaube, dass wir die Stelle schnell besetzen werden“, Cornelia Klischke vom DRK-Kreisverband Quelle: Thomas Hoppe

Die Hoheit über Programm, pädagogische Leitung, Dienst- und Fachaufsicht liege beim DRK, heißt es im Vertrag. Die Stadt übernimmt 100 Prozent der Miet- und Betriebskosten sowie die Kosten für Telefon und Internetzugang der Einrichtung. Außerdem ist die Stadt zu 25 Prozent an den Personalkosten „für die oder den hauptamtlich beschäftigte/n Jugendsozialarbeiter/in“ beteiligt.

Der Landkreis zahlt dafür laut Leistungsvereinbarung höchstens 75 Prozent. Sachkosten können ihm in der maximalen Höhe von 2500 Euro in Rechnung gestellt werden. Der Stellenumfang beträgt 35 Stunden pro Woche. „Der Landkreis setzt dabei voraus, dass davon fünf Stunden für Vor- und Nachbereitung genutzt werden“, hatte Kröpelins Hauptamtsleiter, Ingo Schultz, vor der Stadtvertretung erläutert.

Diese Stelle ist offiziell ausgeschrieben und Cornelia Klischke sagt dazu: „Wir sind noch auf der Suche, aber ich glaube, dass wir die Stelle schnell besetzen werden. Ab dem kommenden Montag noch nicht, aber wir haben die Woche drauf Bewerbungsgespräche.“

Von Thomas Hoppe