Darum ändert Doberaner Wählergemeinschaft ihren Namen

Bad Doberan

Neuer Name für die Wählergemeinschaft „Kurort und Seeheilbad-Status“ in Bad Doberan: „Die Wählergemeinschaft , KuSS’ erweitert ihre Bezeichnung auf ,Freie Wähler/ KuSS’“, teilt Stadtvertreter Harry Klink mit. Begründung: „Bei der Aufstellung zur letzten Kommunalwahl war die Liste der Freien Wähler beschlossen und abgegeben“, so Klink. „Erst danach beschlossen Bürger, unter ihnen auch ich als Mitglied der Freien Wähler, als Wählergemeinschaft KuSS anzutreten.“

Hauptziel: Alle bisherigen und angedachten Konzepte der Stadt Bad Doberan sollten im Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK), das als oberste Priorität lukratives Wohnen im Kurort und Seeheilbad vorsieht, zusammengeführt werden. Weitere Themen: Neubau einer zweiten Zufahrt vom Gewerbegebiet zum Buchenberg, Sanierung der Wege Kammerhof, Buchen-, Fuchs- und Hasenberg, Schaffung eines öffentlichen Wanderweges in Heiligendamm.

Klink auch für Freie Wähler in MV aktiv

Bei der Abstimmung im Mai 2019 wurde Klink für die Wählergemeinschaft KuSS in die Doberaner Stadtvertretung gewählt. „Aus der Wählergruppe ,Freie Wähler’ wurde leider kein Mitglied der Freien Wähler gewählt, sondern mit Dr. Hans-Dieter Kleine nur ein Sympathisant“, bedauert Klink. Um diesen Makel zu beheben, habe kürzlich ein klärendes Gespräch stattgefunden: „Dr. Kleine wird sich jetzt mit anderen Einzelvertretern zu einer neuen Wählergruppe zusammenschließen.“

Harry Klink leitet in Vorbereitung der nächsten Landtagswahl unter anderem die Landesarbeitsgruppe Kita, Bildung und Kultur der Freien Wähler in Mecklenburg-Vorpommern.

Von Lennart Plottke