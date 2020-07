Darum demonstrieren am Dienstag freie Schulträger in Schwerin

Kühlungsborn/Schwerin

Selbstbestimmtes Lernen, Pädagogen als Begleiter, dazu Mal-, Theater- und Musikzimmer, Werkstatt und Entspannungsraum: In Kühlungsborn soll es demnächst eine neue alternative Grundschule geben. „Wenn wir die Genehmigung des Bildungsministeriums bekommen, können wir sofort starten“, sagt Claudia Konrad, stellvertretende Geschäftsführerin der „Natur-Raum-Schule“.

Die Räumlichkeiten im ersten Obergeschoss des Hauses am Karpfenteich sind eingerichtet, zwei Kinder sind bereits angemeldet. „Viele Eltern sind noch zurückhaltend“, erklärt Konrad. „Denn die Genehmigung aus Schwerin steht eben noch aus.“

Anzeige

Nachdem ein erster Antrag 2019 abgelehnt wurde, hätten die Schulgründer im Januar dieses Jahres Klage erhoben, teilt Ministeriumssprecher Henning Lipski mit. Das Verwaltungsstreitverfahren dauere seinen Angaben zufolge noch an. Auch die Prüfung der eingereichten Unterlagen sei noch nicht abgeschlossen. „Eine Genehmigung für die Schule kann nur dann erteilt werden, wenn die dafür gesetzlich geregelten Voraussetzungen erfüllt sind. Dazu gehört natürlich auch ein funktionsfähiges Schulgebäude.“

Weitere OZ+ Artikel

Drei Schulgründungsinitiativen in Schwerin vor Ort

Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, machen jetzt drei Schulgründungsinitiativen aus MV mobil – und rufen am Dienstag zu einer Demonstration vor dem Bildungsministerium und der Staatskanzlei in Schwerin auf. Ab 14 Uhr wollen sich hier Kinder und Eltern für die Gründung von Schulen in freier Trägerschaft starkmachen.

„Die Gründung einer Schule ist ein Grundrecht der Eltern“, meint Rechtsanwalt Martin Lorentz, der die Elterninitiativen gegenüber dem Ministerium vertritt. „Bei Grundschulen mit den Klassen eins bis vier gilt dies mit der Einschränkung, dass ein ‚pädagogisches Interesse‘ vorliegen muss.“ Das heißt: „Die freie Schule muss pädagogisch etwas Neues und Positives bieten, was an anderen Schulen noch nicht gängige Praxis ist.“

In den ersten Stock dieses Gebäudes am Kühlungsborner Karpfenteich will die „Natur-Raum-Schule“ einziehen. Quelle: Cora Meyer

Das Bundesverfassungsgericht messe diesen Punkten das Potenzial zu, den Fortschritt in der Pädagogik zu sichern, macht Lorentz deutlich: „Wenn immer nur das gemacht wird, was das Ministerium an Methodik und Inhalten vorschreibt, kann sich nichts Neues entwickeln – was aber grundsätzlich wünschenswert ist, um die Schulbildung insgesamt weiter voranzubringen.“

Doch anstatt die beantragten Schulen anhand der eingereichten Konzepte gerade auf diesen Aspekt der pädagogischen Bereicherung hin zu prüfen, gehe es dem Ministerium darum, die staatlichen Schulen vor dem Wettbewerb zu schützen, der von freien Schulen ausgehen könnte: „Gerade dieser Wettbewerb zwischen staatlichen Schulen und Schulen in freier Trägerschaft ist aber aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts vom Grundgesetz her eindeutig gewollt.“

Kinder und Eltern seit Monaten im Schwebezustand

Die drei Schulinitiativen inklusive der bereits angemeldeten Schulkinder, Eltern und Großeltern befänden sich seit Monaten in einem belastenden Schwebezustand, so Lorentz: „Dabei sollte das Ministerium nach seiner eigenen Verordnung schon am 30. April entschieden haben – doch bis jetzt, kurz vor Schulbeginn, warten immer noch alle drei Schulen darauf, endlich die Zulassung in den Händen zu halten.“

Natürlich würde die „Natur-Raum-Schule“ in Kühlungsborn gern in der kommenden Woche mit dem Betrieb starten, betont Claudia Konrad: „Aber als freie Alternativschule sind wir nicht an die ‚normalen‘ Zeiten gebunden – wir könnten auch erst im September beginnen.“ Man stehe mit der Landesregierung nicht auf Kriegsfuß und sei lange geduldig gewesen, macht Konrad deutlich: „Aber irgendwann ist unsere Geduld am Ende – wir wollen mit unserer liebevollen Demonstration nur unseren Standpunkt deutlich machen.“

Dass sich ein langer Atem mit ein wenig Nachdruck lohnen kann, habe eine freie Schule in Potsdam bereits bewiesen, erklärt Claudia Konrad: „Dort wurde die Betriebsgenehmigung tatsächlich erst ein Tag vor Beginn des Schuljahres erteilt – warum sollte das in unserem Fall nicht auch so sein.“

Von Lennart Plottke