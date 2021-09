Darum gab es beim Abbaden in Heiligendamm einige feuchte Augen

Heiligendamm

Nach dem erfrischenden Bad in der 17 Grad kühlen Ostsee gibt es an diesem Samstag für die 17 mutigen Wasserratten sowie hunderte Besucher an der Heiligendammer Seebrücke noch eine kalte Dusche obendrauf – zumindest im übertragenen Sinn: Verkündet doch am Ende des schon legendären Abbadens Leibarzt Prof. Dr. Samuel Gottlieb Vogel, dass sich Großherzog Friedrich Franz I. aufgrund seines fortgeschrittenen Alters und einer angegriffenen Gesundheit künftig aus der historischen Badegesellschaft zurückziehen werde. Und nicht nur das: Auch Amtshauptmann Hundt und der Leibarzt selbst danken heute offiziell ab.

„Sehr schade“, findet diese Ankündigung etwa Gabriele Marquardt, die sich mit Ehemann Heinz in den vergangenen Jahren kaum ein An- und auch Abbaden in Heiligendamm entgehen lassen hat. „Ich hoffe, dass es im kommenden Jahr trotzdem weitergeht“, sagt die 53-jährige Hohenfelderin. „Das gehört hier doch schon lange zum Veranstaltungskalender dazu.“ Mit dabei beim inoffiziellen Saisonfinale, das einmal mehr geprägt ist von launigen historischen Anekdoten und spitzfindigen Verweisen auf die heutige Zeit, auch wieder das Blasorchester Bad Doberan und der Doberaner Männerchor. Besonderer Hingucker: das Aufwärmprogramm der 17 motivierten Abbader unter Anleitung von Leibarzt Vogel.

Prägende Köpfe hinterlassen große Lücke

Der Rückzug von Hans-Peter Hahn alias Friedrich Franz I., Dr. Peter Kupatz alias dessen Leibarzt Prof. Dr. Samuel Gottlieb Vogel und Hartmut Polzin alias Amtshauptmann Hundt bedeutet einen dreifachen Abschied prägender Köpfe. „Am Höhepunkt soll man aussteigen“, meint Hahn und lacht. „Nein – im Ernst: Ich bin gerade 80 Jahre alt geworden, Peter Kupatz 70 – und auch Hartmut Polzin ist mit 64 nicht mehr der Jüngste.“ Nach 13 Jahren im „Amt“ des Großherzogs bleibe ein wenig Wehmut – und die Frage, ob und wie es denn künftig mit der historischen Badegesellschaft weitergehen kann. „Schließlich waren wir drei für eine Vielzahl der Texte verantwortlich und haben diese dann auch den Zuschauern als Sprecher präsentiert“, macht Hahn deutlich – und klingt plötzlich gar nicht mehr so optimistisch: „Nach heutigem Stand steht die Zukunft des An- und Abbadens an der Heiligendammer Seebrücke in den Sternen – zumindest so, wie wir es bislang kennen.“

Die Geschichte hatte im Sommer 2004 begonnen. Damals drehte das NDR-Fernsehen einen Beitrag über das Grand Hotel Heiligendamm und ließ dabei Badelustige in historischen Kostümen in die Ostsee steigen. Warum soll daraus nicht eine Tradition werden, fragten sich nach dem Dreh die Doberaner TV-Statisten und begründeten einen schönen Brauch.

So eröffnete alljährlich eine illustre Badegesellschaft vor hunderten amüsierten Zuschauern die Badesaison in Heiligendamm. Diese stieg in Bad Doberan in den Molli und fuhr zum Bahnhof Heiligendamm, um dann zum Strand zu flanieren. Vor dem Anbaden wurden in einer kurzweiligen Rede auf die gesundheitliche Wichtigkeit des Bades in der Ostsee eingegangen und politische Neuigkeiten besprochen – nicht ohne Anspielungen auf die aktuelle Stadtpolitik.

Familienfest an der Seebrücke könnte Badegesellschaft ersetzen

Nach einigen Gesprächen mit Bürgermeister Jochen Arenz sei bislang immerhin angedacht, an der Heiligendammer Seebrücke auch weiterhin ein Fest stattfinden zu lassen, blickt Hans-Peter Hahn voraus: „Mit Moderation, Chorgesang, Tanz und Modenschauen und Erinnerungen an die Anfänge im Jahr 1825 – aber nicht mehr mit den historischen Figuren und etwas allgemeiner gehalten.“ Denn eines sei in den vergangenen Jahren immer deutlicher geworden: „In die Veranstaltung muss mehr Action rein – das war doch immer sehr textlastig.“ Und auch, wenn er bei den Doberanern und ihren Gästen auch weiterhin das Interesse für die Geschichte des Ortes wecken möchte: „Am Strand ist das doch eher durch den Wind und schlechten Ton verpufft.“

Dennoch: „Wir wollen die Tradition in irgendeiner Form schon fortsetzen“, verspricht Jochen Arenz. „Aber klar ist auch: Diese drei Protagonisten sind tatsächlich nicht ersetzbar.“ Er könne sich künftig ein Familienfest an der Heiligendammer Seebrücke vorstellen, so Arenz – durchaus auch mit Verweis auf die Historie: „Wie das konkret aussehen wird, müssen wir dann sehen – das An- und Abbaden soll aber auf jeden Fall weiterhin ein Bestandteil sein.“

