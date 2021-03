Bad Doberan

Gut 20 Menschen stehen am Mittwoch vor der Sporthalle am Doberaner Verbindungsweg und warten. „Kommt mir vor, als wenn es hier gleich die erste Impfung gibt“, sagt Heike Mahncke und lacht. „Ich binde mir hier schon seit einer guten Stunde meine Zeit ans Bein – und noch sind ein paar Leute vor mir dran.“ Nein – einen Impftermin haben die Männer und Frauen heute noch nicht. Vielmehr wollen sie sich auf das Coronavirus testen lassen. Und das dauert.

„Es kann nicht sein, dass hier ein 91-jähriger Mann fast zwei Stunden zubringen muss“, sagt auch Bad Doberans Bürgermeister Jochen Arenz, der den Ärger im benachbarten Rathaus unmittelbar abbekommt. „Am Ende sind die Stadt und das DRK dafür gar nicht verantwortlich. Das Land hat vor einigen Tagen einfach eine Verfügung herausgegeben, ohne für eine entsprechende Infrastruktur zu sorgen – das ärgert mich.“

Als erste eigene Maßnahme würden jetzt von 8 bis 16 Uhr stadteigene Stühle vor das Testzentrum gestellt, damit die Wartenden sich wenigstens hinsetzen könnten, so Arenz: „Aber was passiert, wenn das Wetter schlechter wird – sollen die Leute dann stundenlang im Regen oder in der Kälte stehen?“ Er könne sich deshalb vorstellen, die Wartezone in den unteren Bereich der Sporthalle zu verlegen: „Das wäre da mit Abstand durchaus möglich.“

Ruhiger Start am Montag und Dienstag

Zum Start des Testzentrums in der Münsterstadt sei es am Montag und Dienstag noch eher ruhig zugegangen, sagt Susann Wieland vom Vorstand des DRK-Kreisverbandes Bad Doberan: „Da waren die Impftermine noch gut abzuarbeiten – am gesamten Dienstag waren beispielsweise rund 100 Menschen vor Ort.“ Dass sich diese Zahl nach und nach erhöhen würde, sei aus ihrer Sicht zu erwarten gewesen, sagt Wieland: „Bei den Leuten ist jetzt angekommen, dass es hier ein Testzentrum gibt, die Osterfeiertage rücken näher – immer mehr wollen diese Möglichkeit dann auch wahrnehmen.“

Um diesem stärkeren Aufkommen künftig besser Herr zu werden, wolle man die Zahl der Mitarbeiter noch aufstocken, blickt Wieland voraus: „Wir binden in einem ersten Schritt eine zusätzliche Kraft mit ein.“ Darüber hinaus sei geplant, die Abläufe auch mit Blick auf mögliche Digitalisierungen zu optimieren: „Dann könnte beispielsweise auch eine Terminvergabe im Internet möglich sein.“

Ein Vorschlag, der bei Jochen Arenz auf offene Ohren stößt. „Es kann doch nicht sein, dass man seine Daten erst im Testzentrum auf einen Zettel schreiben muss“, meint Doberans Bürgermeister. „Diese Zettel kann man doch schon vorher verteilen – genug Zeit zum Ausfüllen haben die Leute ja.“ Auch bei der Akquise von mehr Helfern wolle er gern unterstützen, so Arenz: „Ich habe darüber schon mit Landrat Sebastian Constien gesprochen – auch, wenn das eigentlich gar nicht mein Job ist.“

Keine Schlangen vor dem Satower Testzentrum

Übrigens: Im Satower Testzentrum an der Kröpeliner Straße ging es in den vergangenen Tagen vergleichsweise ruhig zu. „Ich habe jedenfalls keine langen Schlangen beobachtet“, sagt Bürgermeister Matthias Drese (SPD), der die Szenerie aus dem benachbarten Rathaus bestens im Blick hat. „Es gehen kontinuierlich immer wieder Leute rein und raus – mit langen Wartezeiten muss man bei uns im Moment noch nicht rechnen.“

Sieben Schnelltestzentren hat der Landkreis Rostock in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) Bad Doberan und Güstrow, der Volkssolidarität, dem ASB Bad Doberan und der Ambulanz Millich GmbH eingerichtet. In Bad Doberan kann man sich in der Mehrzweckhalle (Verbindungsstraße 14) und in Satow in der alten Feuerwehr (Kröpeliner Straße 1) testen lassen. Geöffnet sind diese Testzentren montags bis freitags zwischen 8 und 16 Uhr – auch am Karfreitag und Ostermontag.

