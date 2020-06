Bad Doberan

Seit September 2019 gibt es die Kindertagesstätte „Am Kellerswald“ in Bad Doberan. 45 Kita-Plätze bietet die Arbeiterwohlfahrt hier als Träger an. Großer Pluspunkt der Einrichtung: die unmittelbare Nähe zur Natur. „Die Kinder machen täglich Ausflüge in den Wald sowie die zu den idyllischen Wiesen und Weiden“, sagt Leiterin Sylvia Tietz. „Dort können sie die Grenzen ihrer Körperlichkeiten durch unterschiedliche Kletter- und Balanciermöglichkeiten austesten, erleben Tiere und Pflanzen im natürlichen Lebensraum und lernen die jahreszeitlichen Rhythmen kennen.“

Und obwohl der Betreuungsbedarf auch in der Münsterstadt groß ist, gibt es am Kellerswald noch zwölf freie Plätze. „Unser Hauptproblem ist, dass wir nur Kinder ab drei Jahren für den Kindergartenbereich aufnehmen können“, erklärt Tietz. „Krippenplätze gibt es bei uns nicht – dafür haben wir vom Landkreis Rostock aufgrund der baulichen Verhältnisse keine Betriebserlaubnis erhalten.“ Denn die Räume befinden sich in der zweiten Etage des Gebäudes – hier sind einige Treppenstufen zu überwinden.

Hohe Nachfrage nach Krippenplätzen

Für Tietz ein bedauerlicher Umstand: „Denn die Nachfrage ist ja da – ich könnte sofort zehn Krippenplätze besetzen.“ Die meisten Eltern wünschten sich eben für ihre Sprösslinge einen nahtlosen Übergang vom Krippen- in den Kindergarten-Bereich: „Das können wir hier leider nicht bieten.“

Ein weiterer Punkt: „Wir sind mit unserer Einrichtung als letztes ans Netz gegangen, liegen dazu noch ein bisschen versteckt“, meint die Leiterin. „Viele wissen gar nicht, dass es uns gibt.“ Die Kita am Kellerswald war 2019 ursprünglich aus einer Notsituation heraus entstanden, weil die Kindertagesstätte „Wichtelhausen“ in Parkentin geschlossen werden musste und Kinder vorübergehend auch in Bad Doberan unterkommen sollten. Mittlerweile ist für Parkentin ein neuer Träger gefunden – und die 45 Plätze in Bad Doberan gibt es jetzt zusätzlich.

Mix aus verschiedenen Kulturen und Traditionen

„Derzeit besuchen viele Kinder aus unterschiedlichen Nationalitäten unsere Kita“, nennt Sylvia Tietz neben kleinen Gruppengrößen einen weiteren Vorzug. „Das Zusammentreffen der verschiedenen Kulturen und Traditionen ist für alle eine Bereicherung.“ In Bad Doberan werde nach wie vor jede Menge gebaut, in neue Wohngebiete würden auch viele Familien ziehen, sagt Tietz: „Neugierige Kinder und Eltern sind herzlich eingeladen – unsere Lage und unser Konzept sollten sie überzeugen.“

Interessenten können sich bei der Kita „Am Kellerswald“, Bollhäger Weg 2 in Bad Doberan melden – Tel. 038 203 / 428 435.

