Darum ist es in einigen Bad Doberaner Straßen seit Tagen dunkel

Bad Doberan

Seit Tagen bleiben die Laternen in einigen Bad Doberaner Straßen dunkel. Betroffen sind unter anderem der Bereich rund um die Clara-Zetkin-, Wossidlo- und Johann-Gillhoff-Straße, der Plattenweg hoch zum Buchenberg sowie ein Stück an der B 105 in der „Todeskurve“. „Die Stadt kennt diese Punkte“, sagt Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos) und verspricht: „Wir arbeiten daran – wobei uns die Strecke an der Bundesstraße als Kommune gar nicht betrifft.“

Warum die Beleuchtung gleich an mehreren Orten ausgefallen sei, könne er sich auch nicht erklären, so Arenz. „Es gibt hier ganz unterschiedliche Gründe: Mal müssen nur Glühlampen ausgewechselt werden, in anderen Fällen sind umfangreichere Erdarbeiten notwendig, weil die Probleme tiefer liegen – der Bauhof arbeitet das jetzt nach und nach ab.“ Denn selbst bei defekten Leuchtmitteln müssten die Mitarbeiter aufgrund der Höhe der Masten meist mit einem Hubwagen anrücken: „Den haben wir jetzt bei der entsprechenden Firma bestellt.“ Besonders ärgerlich: „Einige Bereiche hatten wir gerade erst repariert“, erklärt Doberans Bürgermeister. „Ein paar Tage später war hier schon wieder etwas kaputt.“

Auch im Parkdeck an der Verbindungsstraße waren seit geraumer Zeit die Lichter aus: „Hier gab es ein Elektronikproblem“, erklärt Jochen Arenz. „Die Systemsteuerung war ausgefallen.“ Eine entsprechende Reparatur sei bereits in Auftrag gegeben.

Von Lennart Plottke