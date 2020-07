Darum lehnen Parkentiner Gemeindevertreter eine neue Gebührensatzung ab

Parkentin

Überraschendes Votum in Bartenshagen-Parkentin: Die Gemeindevertreter haben auf ihrer jüngsten Sitzung eine neue Sondernutzungs- und Gebührensatzung abgelehnt. Auch eine vom Amt Bad Doberan-Land geplante Grünordnungssatzung fiel bei den Abgeordneten mehrheitlich durch. „Bislang gibt es solche Satzungen für die neun Amtsgemeinden kaum“, hatte Ordnungsamtsleiterin Alexandra Schwarz in der vorangegangenen Debatte für die neuen Verordnungen geworben. „Börgerende-Rethwisch hat sich beispielsweise vor einiger Zeit eine eigene Satzung gegeben – wir wollen das jetzt vereinheitlichen und transparenter gestalten.“

„Dann sagen Sie aber in Zukunft auch nicht mehr, dass die Gemeinde zu wenig Geld in der Kasse hat.“ Alexandra Schwarz, Leiterin Ordnungsamt im Amt Bad Doberan-Land Quelle: Lennart Plottke

Demnach könnten die Kommunen jetzt unter anderem für die Nutzung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen über den Gemeingebrauch hinaus Gebühren erheben – etwa für Plakatierungen, Container oder Verkaufsstände. Grundlage hierfür ist eine Kalkulation, wonach die Gebührensätze nach Art und Ausmaß der Einwirkungen auf die Straße und nach dem wirtschaftlichen Interesse der Nutzungsberechtigten zu bemessen sind. „Diese Einnahmen kämen dann der Gemeinde zugute“, machte Schwarz deutlich.

Abgeordnete befürchten mehr Verwaltungsaufwand

Eine Aussicht, die viele Gemeindevertreter in Parkentin offenbar nicht überzeugte. „Ich kann mich nicht erinnern, dass diese Problematik in den vergangenen Jahren bei uns im Ort relevant war“, sagte etwa Carl-Theodor Heincke. „Was soll das bringen?“ Dirk Detlefsen fand noch drastischere Worte: „Wer hat sich denn diesen Quatsch ausgedacht?“ Neue Satzungen würden auch mehr Verwaltungsaufwand bedeuten, sagte Heincke: „Es gibt immer mehr Verordnungen – gerade das wollen wir doch eigentlich nicht mehr.“

„Die Verfahrensabläufe werden eindeutig geklärt – für die Gemeinde gibt es eigentlich nur Vorteile.“ Tobias Priem, Bürgermeister Bartenshagen-Parkentin Quelle: Lennart Plottke

Mehr Verwaltung sehe sie nicht, entgegnete Alexandra Schwarz: „Wir bearbeiten die einzelnen Fälle sowieso – künftig soll hier vieles vereinfacht und automatisch berechnet werden.“ Meinte auch Bürgermeister Tobias Priem (parteilos): „Die Verfahrensabläufe werden künftig eindeutig geklärt – für die Gemeinde gibt es eigentlich nur Vorteile.“

Nachbargemeinden sehen viele positive Aspekte

Noch deutlicher hatte es Priems Reddelicher Amtskollege Ulf Lübs vor einigen Tagen formuliert. „Ohne diese Satzung wären wir nicht handlungsfähig“, stellte der Amtsvorsteher klar. „Darüber hinaus soll mit unserer neuen Grünordnungssatzung erreicht werden, dass die Bevölkerung bewusster mit den öffentlichen Grünanlagen umgeht und die Behörde bei Verstößen handeln kann – das gibt uns beispielsweise Rechtssicherheit bei Fällen von Vandalismus.“

Die neuen Regelungen hätten auch Auswirkungen auf Veranstaltungen und Gemeindefeste, sagte Matthias Pett: „Wir können unseren Einwohnern doch nicht verbieten, hier Wagen oder Stände hinzustellen – das kann man niemandem erklären.“ Darum gehe es auch gar nicht, stellte Alexandra Schwarz klar: „Sie haben doch immer die Möglichkeit, Ausnahmen zuzulassen – es liegt in Ihrer Hand.“

Zweifel an relevanten Mehreinnahmen

Sie könne sich nicht vorstellen, dass es mit einer neuen Satzung zu relevanten Mehreinnahmen für Bartenshagen-Parkentin komme, sagte Katja Ladenthin: „Über welche Summe reden wir hier – 2,70 Euro?“ Ein bisschen mehr sei es schon, erklärte Schwarz: „Das berechnet sich nach verschiedenen Faktoren – wie etwa Größe des Objektes oder Einwirkung auf die Straße.“ Er könne die Diskussion schwer nachvollziehen, sagte Bürgermeister Tobias Priem: „Aus meiner Sicht wäre eine einheitliche Satzung für alle nur positiv – und wenn wir am Ende über 2,70 Euro sprechen, sind es eben 2,70 Euro.“

Das sahen offenbar bislang sieben der neun Amtsgemeinden ähnlich – und stimmten den neuen Verordnungen mehrheitlich zu. Lediglich das Votum in Hohenfelde steht noch aus – hier will Alexandra Schwarz ihr Konzept auf der nächsten Gemeindevertretersitzung vorstellen. „Wir arbeiten eigentlich im Sinne unserer Kommunen“, zeigte sich die Leiterin des Ordnungsamtes von der ablehnenden Haltung in Parkentin irritiert. „Dann sagen Sie aber in Zukunft auch nicht mehr, dass die Gemeinde zu wenig Geld in der Kasse hat.“

Von Lennart Plottke