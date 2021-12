Darum plant Börgerende eine neue Strandsatzung

Börgerende

Die Gemeinde Börgerende-Rethwisch möchte ihren Strand neu ordnen. Dafür soll jetzt die seit einigen Jahren gültige Strandsatzung angepasst werden. „Dabei wollen wir unter anderem festlegen, in welchem Bereich Strandkörbe aufgestellt werden und wie viele es maximal sein dürfen“, erklärte Gemeindevertreterin Kerstin Jacobs auf der Sitzung am Donnerstagabend. „Darüber hinaus sollte es eine neue Art der Verwaltung geben.“

Denn aktuell sei dafür am Strand ein Fracht-Container platziert worden, sagte Jacobs, die auch Vorsitzende des Sozialausschusses ist: „Das soll so nicht wieder umgesetzt werden – im Ausschuss waren wir einstimmig der Meinung, dass dieser Container unpassend ist und den Aufenthalt am Strand maßgeblich beeinflusst und abwertet.“

Ein Grund, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen, war ein Antrag der Ostseetraum-Ferienwohnungen GbR, ab dem kommenden Jahr am Börgerender Strand eine Vermietungsmöglichkeit für Strandkörbe, Stand-Up Paddles und Kajaks aufstellen zu dürfen. „Wir haben kein Problem mit der Vermietung von SUPs und Kajaks“, stellte Jacobs klar. „Eine Strandkorbvermietung wird aber skeptisch betrachtet: Es bestehen Bedenken, dass der lange Naturstrand unter zu vielen Strandkörben leiden würde.“

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Einen abschließenden Beschluss könne man jetzt trotzdem nicht fassen, meinte Gemeindevertreter Mathias Buhr: „Dafür brauchen wir erst mal die neue Satzung – deshalb sollten wir den Antrag von der Tagesordnung nehmen.“ Im Februar kommenden Jahres wollen die Abgeordneten zu ihrer nächsten Sitzung zusammenkommen – „bis dahin sollten wir über unsere neue Strandsatzung Klarheit haben“, meinte Bürgermeister Horst Hagemeister.

Von Lennart Plottke