Darum stellt Kühlungsborn Impfshuttle nach Laage ein

Nach Bad Doberan stellt jetzt auch das Ostseebad Kühlungsborn mit sofortiger Wirkung den kostenfreien Shuttle zum Impfzentrum am Flughafen Rostock-Laage ein. „Die Impfpriorisierung des Bundes sieht vor, dass zunächst die über 80-Jährigen nach einer Einladung durch das Land eine Impfung erhalten“, erklärt Stefanie Zielinski, Leiterin des Bürgeramtes. „Zwischenzeitlich ist diese Altersgruppe in Kühlungsborn überwiegend durchgeimpft, sofern das Angebot wahrgenommen werden wollte.“

Darüber hinaus seien jetzt auch die Hausärzte eingebunden, so dass der Zugang zu einer Impfung erleichtert worden sei, sagt Zielinski: „Aufgrund dieser Tatsache, aber auch der sich immer weiter verschlechternden Erreichbarkeit der Impfhotline sowie zahlreicher Bürgerwünsche zu einem bestimmten Impfstoff hat sich nunmehr auch die Stadt Kühlungsborn dazu entschieden, den Transport zum Impfzentrum nach Rostock-Laage einzustellen.“

Koordinierung ist nicht mehr möglich

Eine Koordinierung sei unter diesen Umständen nicht mehr möglich gewesen, macht Zielinski deutlich: „Die bereits bestehenden Termine werden jedoch wie bereits verabredet durch die beauftragten Taxiunternehmen durchgeführt.“ Alle anderen Personen sollten sich direkt an die Hausärzte wenden oder über die Impfhotline selbst einen Termin vereinbaren.

Rund 250 Kühlungsborner hätten seit Januar dieses Jahres den Impfshuttle in Anspruch genommen, sagt die Bürgeramtsleiterin und stellt klar: „Bürgermeister Rüdiger Kozian forciert weiterhin die Umsetzung von Corona-Schutzimpfungen im Testzentrum am Heinrich-Schreiber-Ring – hierzu steht er in engem Kontakt mit Landrat Sebastian Constien.“ Die Stadt sei gewillt, alle erforderlichen Voraussetzungen zu schaffen, damit den Bürgern schnellstmöglich ein Impfangebot unterbreitet werden könne.

Darüber hinaus fährt nach wie vor ein kostenfreier Shuttle von Güstrow zum Impfzentrum. Zudem hilft das Deutsche Rote Kreuz, Kreisverband Bad Doberan, bei der Koordination und Organisation der Impftermine. Das Angebot gilt vor allem für die Region westlich und südlich von Rostock (in und um Kühlungsborn, Neubukow, Kröpelin, Bad Doberan, Bargeshagen, Kritzmow, Schwaan) sowie Tessin und Sanitz.

