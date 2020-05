Darum streiten die Bürgermeister von Bargeshagen und Parkentin um ein Grundstück

Parkentin

Seit Jahren wird in den Gemeinden Admannshagen-Bargeshagen und Bartenshagen-Parkentin über ein Grundstück an der B 105 diskutiert. Eine Fläche gegenüber der HEM-Tankstelle ist aktuell noch Bargeshagen zugeordnet – obwohl sie sich eigentlich auf der Gemarkung Bartenshagen befindet. Dieser Zustand sollte längst durch einen Gebietstausch bereinigt werden. „Diese Pläne sind jetzt aber vom Tisch“, sagt Michael Theis, Leiter im Amt Bad Doberan-Land. „Dabei hätten beide Seiten davon profitiert.“

„Neben den Steuereinnahmen gingen auch die anteiligen Schlüsselzuweisungen an Bargeshagen – denn die richten sich nach der Anzahl der Einwohner.“ Michael Theis, Leiter Amt Bad Doberan-Land Quelle: Lennart Plottke

„Dass kein Tausch zu Stande kommt, ist durchaus in Ordnung“, sagt Parkentins Bürgermeister Tobias Priem (parteilos). „Aber wenn sich eine Gemeinde, die seit fast 20 Jahren zu Unrecht Grundsteuern und Schlüsselzuweisungen bezogen hat, aus der Verantwortung zieht, empfinde ich das als nicht hinnehmbar – nur, weil sie offenbar der Meinung ist, dass sie an dem Vorgang keine Schuld trifft.“

Parkentin fordert Steuereinnahmen zurück

Hintergrund: Durch die Zuordnung des Grundstücks zu Bargeshagen gehören auch die drei Bewohner des Hauses zu dieser Gemeinde. „Das heißt, dass neben den Steuereinnahmen auch die anteiligen Schlüsselzuweisungen an Bargeshagen gingen“, erklärt Michael Theis. „Denn die richten sich nach der Anzahl der Einwohner.“ Nach seinen Berechnungen rede man hier von einem fünfstelligen Betrag, der seiner Gemeinde in all den Jahren verloren gegangen sei, macht Tobias Priem deutlich.

Um eine einvernehmliche Lösung zu finden, sei er mehrfach auf Bargeshagens Bürgermeister Uwe Leonhardt zugegangen, so Priem: „Dabei erwies sich die Kontaktaufnahme per Mail oder Telefon als schwierig – es gab lange keine Rückmeldung.“ Um in der Angelegenheit voranzukommen, habe er sogar zwei Sitzungen der benachbarten Gemeindevertretung besucht, um dort seinen Standpunkt zu erläutern, betont Priem: „Das ist eigentlich nicht der Weg, den ich als Bürgermeister einschlagen muss.“

Auch gemeinsamer Gesprächstermin bringt keine Lösung

Nachdem die Gemeinde Bartenshagen-Parkentin schließlich Amtsleiter Michael Theis eingeschaltet hatte, habe es im März tatsächlich einen gemeinsamen Gesprächstermin gegeben, sagt Tobias Priem: „Innerhalb von zwei Wochen wollte sich Uwe Leonhardt äußern, wie die Vergangenheit zu bewerten ist und wie wir in Zukunft damit umgehen wollen – danach ist wieder sechs Wochen nichts passiert.“

„Was ist mit der moralischen Pflicht unter Nachbargemeinden – wie stellt man sich die zukünftige Zusammenarbeit vor, wenn so etwas im Raum steht?“ Tobias Priem, Bürgermeister Bartenshagen-Parkentin Quelle: Lennart Plottke

Nach weiterem Nachbohren habe er schließlich eine E-Mail erhalten, so Priem: „Bargeshagens Bürgermeister möchte jetzt eine rechtliche Überprüfung, ob seine Gemeinde verpflichtet ist, diese Mittel an uns zurückzuzahlen.“ Dies betreffe sowohl die Höhe als auch die Dauer der Rückzahlung: „ Leonhardt argumentiert mit der Gesetzgebung des Bürgerlichen Gesetzbuches, wonach nach drei Jahren eine Verjährung eintritt.“

Ein Vorgehen, dass Tobias Priem bedauert. „Gibt es nicht mehr als eine gesetzliche Pflicht?“, fragt Parkentins Bürgermeister. „Was ist mit der moralischen Pflicht unter Nachbargemeinden, etwas zu erstatten, was man zu Unrecht erhalten hat?“ Und: „Wie stellt man sich die zukünftige Zusammenarbeit vor, wenn so etwas die ganze Zeit im Raum steht?“

Amt soll rechtskonformen Zustand herstellen

Auf ihrer jüngsten Sitzung haben die Gemeindevertreter in Bartenshagen-Parkentin nun einen Beschluss gefasst, wonach das Amt Bad Doberan-Land die Höhe der Forderung ermitteln und prüfen soll, wie diese geltend gemacht werden kann. Darüber hinaus soll ein Zustand hergestellt werden, der die Einwohner, Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen der Gemeinde Bartenshagen-Parkentin zurechnet. Bevor hier kein Ergebnis vorliege, werde er sich „aus gegebenem Anlass“ nicht äußern, erklärte dazu Bargeshagens Bürgermeister Uwe Leonhardt.

„Wir hätten das den Leuten gern erspart“, betont Tobias Priem. „Die drei Bewohner müssen sich jetzt ummelden, einen neuen Ausweis beantragen, haben viele Laufereien – letztlich sind auch sie die Leidtragenden.“

Von Lennart Plottke