Rethwisch

Eine großzügige Wohnbebauung auf dem Gelände zwischen Pappelhof und Feuerlöschteich in Rethwisch – dieses Vorhaben hatte die Gemeindevertretung auf ihrer jüngsten Sitzung Anfang Dezember einmal mehr abgelehnt. Begründung: „Das Amt für Raumordnung hat uns dringend davon abgeraten“, erklärte Norbert Person, Vorsitzender des Bauausschusses. „Mit Blick auf den Raumentwicklungsplan dürfen einige Gemeinden bis 2021 ohne die Zustimmung der Hansestadt Rostock nur bis zu drei Prozent wachsen – die jetzigen Wohnbaupläne würden unser gesamtes Kontingent aufbrauchen.“

Im Übrigen sei die Gemeinde nicht dafür zuständig, für die benachbarte Hansestadt Wohnungen zu bauen, stellte Person klar. Das sah offenbar auch der Landkreis Rostock so: „Ab 2021 wären neue Eigenbedarfskontingente grundsätzlich nutzbar“, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme aus dem Amt für Kreisentwicklung. „Allerdings liegt die Größenordnung auf Basis der derzeitigen Drei-Prozent-Regel bei etwa 31 Wohneinheiten.“ Die vorliegende Planung mit insgesamt 90 Wohnungen überschreite die zulässige Entwicklung der Gemeinde bei Weitem.

Anzeige

Planer: Amt wurde offenbar falsch informiert

Eine Aussage, die Uwe W. Hasbach vom gleichnamigen Planungsbüro verwundert: „Ich kann nicht nachvollziehen, wie man aus unseren Unterlagen entnehmen kann, dass dort 90 Wohnungen entstehen sollen – die perspektivische Darstellung zeigt im Wesentlichen Einfamilienhäuser.“ Die Möglichkeit, im westlichen Bereich Mehrfamilienhäuser mit maximal fünf Wohneinheiten zu errichten, sei dem Wunsch der Gemeinde nach „bezahlbarem Wohnraum“ geschuldet, machte Hasbach deutlich: „Man muss also davon ausgehen, dass das Amt für Raumordnung falsch informiert wurde oder dass dort unsere Unterlagen nicht vorlagen – deshalb hat das Amt von diesem Vorhaben abgeraten.“

„So langsam müssen die Leute doch begreifen, dass das nach ihren Vorstellungen nicht klappt – dass sie es immer wieder versuchen, finde ich ganz schön penetrant.“ Horst Hagemeister, Bürgermeister Börgerende-Rethwisch Quelle: privat

Man wollen eben gerade keine verdichtete Bebauung initiieren, sondern eine aufgelockerte Wohnlandschaft errichten, erklärte der Planer: „Die Grundstücke für die Einfamilienhäuser sollen großzügig bemessen und zu moderaten Preisen angeboten werden.“ Mit Grundstücksflächen von rund 1000 Quadratmetern sollten lebenswerte Wohnsituationen entstehen, die sich von der heute üblichen verdichteten Bauweise mit Grundstücksgrößen von etwa 500 Quadratmetern pro Einfamilienhaus deutlich unterscheiden würden, so Hasbach.

Bürgermeister: Junge Familien können sich Häuser nicht leisten

„Wir haben in der Gemeinde keinen Bedarf an den hier vorgesehen Grundstücken und Häusern“, machte Bürgermeister Horst Hagemeister (parteilos) einmal mehr deutlich. „Das können sich junge Familien normalerweise nicht leisten – wenn sie nicht gerade geerbt haben.“ Seit Jahren würden Grundstückseigentümer und Planer versuchen, auf dieser Fläche eine Wohnbebauung zu erreichen, so Hagemeister: „So langsam müssen die Leute doch begreifen, dass das nach ihren Vorstellungen nicht klappt – dass sie es immer wieder versuchen, finde ich ganz schön penetrant.“

Dabei gibt es nach Auffassung der Planer keinen Grund zur Skepsis. „Wir haben mit unseren Firmen in der Vergangenheit bereits diverse Bauten in der Gemeinde errichtet, die sich hervorragend in die dörfliche Struktur einfügen“, ist Uwe W. Hasbach überzeugt. „Hierzu gehört die gegenüber liegende Siedlung ,Zur Niederung’, insbesondere dort das ,Conventer Atrium’, ein exklusives Konzerthaus, in dem Musikveranstaltungen, Kunstausstellungen und sonstige Veranstaltungen nicht nur für die Bürger von Rethwisch-Börgerende abgehalten werden.“

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Darüber hinaus seien an der Seestraße die Anlagen „Rammhof“ sowie die ehemalige „Pension Fachwerk“ entwickelt worden, „die ein Blickfang nicht nur für die Touristen sind“, betont Hasbach: „Das sieht die Gemeinde offenbar auch so – denn unsere Bauwerke werden mehrfach auf ihrer Homepage präsentiert.“

Horst Hagemeister zeigte sich indes unnachgiebig. „Wir kümmern uns in diesem Bereich erst um die Kreuzung, dann um die Erschließung“, sagte Rethwischs Bürgermeister. „Die aktuellen Pläne können so nicht umgesetzt werden – das habe ich den Leuten auch eindeutig so gesagt.“

Von Lennart Plottke