Einen besonderen Nachmittag in Coronazeiten haben die Bewohner des Johanniterhauses in Bad Doberan erlebt. Das Blasorchester Bad Doberan spielte am Sonnabend im Garten. Nicht die einzige Unterstützung, die das Seniorenheim erhält, seit das Haus für die Öffentlichkeit geschlossen werden musste.