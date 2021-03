Darum sucht die „Ostseeperle“ in Börgerende-Rethwisch neue Eigentümer

Börgerende

Mit dicken Winterjacken sitzen Monika und Rüdiger Kaiser im Restaurant ihres Hotels Kaisers Ostseeperle. Draußen zeigt das Thermometer nicht mehr als fünf Grad Celsius – und auch in der Gaststube ist es kaum wärmer. „Heizen brauchen wir im Moment nicht“, sagt Monika Kaiser. „Es sind ja keine Gäste da.“ Seit Wochen ist auch die kleine Familienpension in Rethwisch aufgrund des Lockdowns geschlossen. Einnahmen fehlen – und vor allem eine Zukunftsperspektive.

Denn nicht nur aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie bleibt in der Ostseeperle schon seit Längerem die Küche kalt. „Eigentlich hatte das seit Jahren unsere Tochter Mandy in der Hand“, erklärt Monika Kaiser. „Das Geschäft mit Bioprodukten aus weitgehend regionaler Herkunft lief gut, wir konnten mit Frühstück und Abendessen auch Komplettpakete anbieten – aber aufgrund einer chronischen Erkrankung kann sie jetzt nicht mehr als Köchin arbeiten.“

Banken bremsen potenzielle Interessenten aus

Für die Kaisers ein schwerer Schlag – sollte die Tochter doch einmal den Familienbetrieb übernehmen. „Daraus wird jetzt nichts“, bedauert Rüdiger Kaiser. „Mandy macht aktuell sehr erfolgreich eine Umschulung zur medizinischen Ernährungsberaterin.“ Deshalb müssen sich die jetzigen, 68-jährigen Eigentümer auf die mühevolle Suche nach geeigneten Nachfolgern machen. „Es waren bereits etliche junge Leute hier, die sehr interessiert waren“, sagt Monika Kaiser. „Aber in den meisten Fällen haben einfach die Banken nicht mitgespielt und letztlich zu viel Eigenkapital gefordert – deshalb müssen wir jetzt erst mal weitermachen.“

Dabei habe es jede Menge Ideen für eine weitere Nutzung des Hauses gegeben, so Kaiser: „Ein diakonischer Verein wollte daraus ein Heim für Menschen mit Behinderungen machen, andere Interessenten konnten sich eine Umgestaltung zu einem Arbeiterwohnheim vorstellen – das hätten wir alles gut gefunden.“ Denn das Familienhotel müsse nicht im jetzigen Stil weitergeführt werden, stellt Rüdiger Kaiser klar: „Es sollte nur nicht heruntergewirtschaftet werden – denn ein bisschen Herzblut hängt schon dran.“

Erfolgsgeschichte seit 17 Jahren

Im April 2004 haben die Kaisers die Geschäfte in der Ostseeperle übernommen – da hatte das Haus bereits eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Anfang des vorigen Jahrhunderts als Bauernhaus mit Wohn- und Scheunenteil errichtet und bewohnt, wurden in den 1960er-Jahren Wohnungen auch im Scheunenteil ausgebaut. „Danach zogen die ersten Feriengäste ein“, sagt Monika Kaiser. „Das Gebäude wurde zum Betriebsferienheim eines Landmaschinen-VEB aus der Lausitz – damals noch mit Gemeinschaftsküche und Etagenbad.“

In den 1990er-Jahren wurde die heutige Ostseeperle bereits als kleines Hotel betrieben, jedes Zimmer erhielt ein eigenes Bad, und ein Restaurant kam dazu. „Nach der Wende waren hier relativ viele Leute am Werk“, macht Monika Kaiser deutlich. „Die meisten wollten aber nur ganz schnell Geld machen.“

Nach ersten erfolgreichen Geschäftsjahren wagten die Kaisers im Jahr 2011 die Komplettsanierung ihres kleinen Drei-Sterne-Hotels. „Zehn neue Zimmer, Balkons, ausgebautes Restaurant, Sauna, Gartenterrasse und eine ganz neue, charakteristische Außenansicht mit Turm und Turmzimmer“, zählt Rüdiger Kaiser auf. „Die vorherige Front stammte ja noch aus DDR-Zeiten.“

Drittes Standbein durch Patchwork-Kurse

Dazu arbeitet das Unternehmerpaar viel mit privaten Eigentümern von Ferienwohnungen zusammen. „Unsere Haupteinnahmequelle ist die Vermietung“, erklärt Monika Kaiser. „Damit rechnet sich das.“ Dazu gibt es seit 2012 ein drittes, eher ungewöhnliches Standbein. „Ich habe mir Gedanken über mögliche saisonverlängernde Maßnahmen gemacht“, sagt die 68-Jährige. „Nach einem Patchwork-Kurs an der Volkshochschule hatte ich für mich ein neues Hobby entdeckt – daraus ist ein zusätzliches Angebot für unser Hotel geworden.“

In der Zwischenzeit bieten die Kaisers sowohl im Frühjahr als auch im Herbst jeweils zehn Termine für Hotelaufenthalte und Kurse an. „Zumindest vor Corona“, betont Rüdiger Kaiser. „Das war sehr erfolgreich – in dieser Zeit hatten wir kein freies Wochenende mehr.“ An mehreren Tagen entstehen in Rethwisch schicke Decken, Deko oder Taschen. Dabei kommen die Teilnehmerinnen aus ganz Deutschland – „ob Frau Professor, Bäuerin oder Hilfsarbeiterin, ob Ost oder West“. Positiver Nebeneffekt: „Viele Damen kommen später mit ihren Familien wieder“, freut sich Monika Kaiser. „Das ist für alle eine Win-win-Situation.“

Auch in diesem Jahr seien die Patchwork-Kurse bereits ausgebucht – theoretisch. „Wir hatten ein bisschen gehofft, dass es Ostern wieder losgehen kann“, sagt Rüdiger Kaiser. „Aber im Moment glauben wir nicht so recht daran.“ Dennoch zeigt sich der 68-Jährige erstaunlich optimistisch: „Dazu braucht es gar nicht so viel – denn wenn es wieder losgeht, geht es richtig los.“ Ein Umstand, der auch für potenzielle Eigentümer interessant sein dürfte – auch in diesen unsicheren Corona-Zeiten. Und eines sei auch klar, meint Monika Schneider: „Wenn Urlaub hier an der Ostsee nicht möglich ist, dann doch wohl nirgendwo.“

Von Lennart Plottke