Darum verschenkt das Kühlungsborner Ostseehotel Adventskalender

Kühlungsborn

Was tun, wenn mehr 300 Adventskalender gefüllt mit zarter Schokolade aktuell coronabedingt nicht an die Gäste zu bringen sind? Christine Bentz, Marketing-Leiterin des Ostseehotels Travel Charme in Kühlungsborn, hatte jetzt eine Idee, wie ihre Kalender dennoch Freude bringen können: „Wir haben die Adventskalender an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diverser Einrichtungen verteilt, damit sie dann auch pünktlich zum 1. Dezember eine Freude damit haben – zum Beispiel 50 Stück an den Pflegewohnpark Kühlungsborn.“

In die Häusliche Krankenpflege Callies in Kühlungsborn habe sie 25 Kalender gebracht, sagt Bentz, die Häusliche Krankenpflege Ilka Bockholt in Kröpelin freute sich über 35: „Und natürlich haben auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jeweils einen bekommen.“ Für Hotelgäste, die hoffentlich ab Dezember wieder ihren Urlaub in Kühlungsborn verbringen können, käme die süße Überraschung zu spät: „So freuen wir uns, die Kalender als Dankeschön für all die Fleißigen vor allem in Pflegeberufen verteilen zu dürfen.“

Naschen als Stressreduktion

„Wir müssen aufpassen, dass sie Leckereien hinter den Türchen nicht schon vorher vernascht werden“, sagt die Pflegedienstleiterin im Pflegewohnpark Kühlungsborn, Jana Fährmann. Denn wie viele Freunde des Süßen wissen: Bei äußerem und innerem Stress nascht es sich ungenierter, und viel mehr landet im Bauch, als eigentlich gewollt. „Deshalb werden wir die Kalender erst Ende November oder am 1. Dezember verteilen“, lässt Jana Fährmann mit einem Schmunzeln wissen.

„Der Stressfaktor für die Mitarbeiter ist in diesen Zeiten besonders hoch“, sagt sie. „Durch den zusätzlichen Stress wird eindeutig mehr genascht, das ist zu bemerken.“ Viel zu viel müssten die Mitarbeiter händeln – zusätzlich zu den Aufgaben, die sie im Allgemeinen sowieso schon zu bewältigen hätten, macht Fährmann deutlich: „Deshalb ist das jetzt wieder eine ganz tolle Aktion – wir haben ja schon zu Ostern Naschereien vom Ostseehotel erhalten.“

