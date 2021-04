Darum verzögert eine Schießanlage neue Wohnhäuser in Admannshagen

Admannshagen

Dürfen die Grundstücke an der Pappelallee in Admannshagen auch in zweiter Reihe bebaut werden? Darüber wird in der Gemeinde schon seit geraumer Zeit diskutiert. Um den Wünschen vieler Anwohner zu entsprechen, muss zunächst ein angepasster Bebauungsplan aufgestellt werden. Eigentlich wollten die Gemeindevertreter auf ihrer Sitzung am Montagabend eine entsprechende Satzung auf den Weg bringen. Doch es gibt offenbar noch Klärungsbedarf.

Denn im sogenannten Beteiligungsverfahren, das im Vorfeld gesetzlich vorgeschrieben ist, lag der Fokus vor allem auf der Einhaltung gesunder Wohn- und Lebensverhältnisse, die in einem reinen Wohngebiet gegeben sein müssen. „Da sind aber plötzlich ganz neue Punkte aufgekommen“, erklärte Heiko Dasenbrook, Vorsitzender des Bauausschusses. So seien etwa der Abstand zu den benachbarten Windkraftanlagen oder auch der nahe gelegene Schießplatz als wesentliche Kriterien in dem Papier aufgeführt worden: „Das war vorher nie Thema.“

Gemeinde von neuen Vorgaben überrascht

Mit Blick auf die vorhandenen Windenergieanlagen in etwa 1800 Metern Entfernung seien laut Planer Ronald Mahnel keine unzulässigen Überschreitungen der Immissionsrichtwerte erkennbar, machte Dasenbrook deutlich: „Wie weit aber ein Schießplatz von einem Wohngebiet entfernt sein muss – dazu versuchen wir jetzt die entsprechenden Unterlagen zu bekommen.“ Dabei habe diese Frage in der Vergangenheit tatsächlich noch nie eine Rolle gespielt, betonte auch Bürgermeister Uwe Leonhardt (parteilos): „Wir haben neue Wohngebiete in Admannshagen-Ausbau, an der Querstraße in Admannshagen oder auch den Luisenhof entwickelt – die jetzt geplante Wohnbebauung an der Pappelallee liegt eigentlich am weitesten vom Schießplatz weg.“

Zudem sei die etwa einen Kilometer entfernte Anlage bereits Anfang der 1990er Jahre errichtet worden, sagte Leonhardt und stellte klar: „Im Ort bekommt man davon kaum etwas mit – an den Wochenenden ist hier das Schießen ohnehin nur in Ausnahmefällen erlaubt.“ Bürokratische Hürden würden offenbar immer mehr zunehmen, meinte Gemeindevertreter Eduard Jordan: „Jetzt kommen Dinge auf den Tisch, die früher kaum jemanden interessiert haben.“ So sei mit Blick auf den Bebauungsplan unter anderem auch der Anglerverband um eine Einschätzung gebeten worden: „Wer dazu alles gefragt wird – da kann ich mir das Lachen kaum verkneifen.“

Anwohnerin Manja Reske hatte eine andere Vermutung: „Vielleicht gibt es ja irgendwelche Neider, die etwas dagegen haben – das ist doch alles an den Haaren herbeigezogen.“ Die aufgeführten Stellungnahmen und Bedenken seien nicht von Privatleuten, sondern in Bezug auf den Schießplatz vom Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt gekommen, stellte Heiko Dasenbrook klar: „Das kann kaum jemand nachvollziehen.“

Drei Punkte müssen geklärt werden

Es sei grundsätzlich nicht schwierig, die erforderlichen Unterlagen beizubringen, sagte Gemeindevertreter Hans-Peter Stuhr: „Ärgerlich ist nur, dass wir dadurch wieder Zeit verlieren.“ Denn die nächste reguläre Sitzung der Gemeindevertretung sei erst für den 14. Juni terminiert. Bis dahin müssten für einen erforderlichen Satzungsbeschluss drei Punkte geklärt werden, machte Heiko Dasenbrook deutlich: „Wie verhält es sich mit den Abständen von Windkraftanlage und Schießplatz zum Wohngebiet? Darüber hinaus muss die Edis AG zur Erschließung der hinteren Grundstücke eine neue Trafo-Station auf der gegenüberliegenden öffentlichen Grünfläche aufbauen.“ Die Kosten dafür müssten ermittelt sowie ein städtebaulicher Vertrag mit den Eigentümern geschlossen werden.

Um die entsprechende Satzung tatsächlich nicht erst in zwei Monaten zu beschließen, könnten die Abgeordneten vielleicht schon zu einem früheren Zeitpunkt zusammenkommen. „Wir wollen ja auch noch unsere Haushaltsplanung verabschieden“, erklärte Bürgermeister Uwe Leonhardt. „Das soll möglichst bald passieren – in diesem Zuge könnten wir auch über den Bebauungsplan an der Pappelallee entscheiden.“

Von Lennart Plottke