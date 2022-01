Rethwisch

Eigentlich sollte es im Rethwischer Rosenwinkel 39 kleine Parzellen mit einfachen Lauben geben. Im Jahre 1972 wurde der Bereich neben dem Sportplatz als Kleingartenanlage vor allem für verdiente Sportler, Politiker und Funktionäre gebaut. „Aktuell gibt es hier aber tatsächlich nur einen einzigen Kleingärtner“, sagt Peter Dickmanns, Vorsitzender des Vereins „Zur Freude e.V.“. „Viele Leute nutzen ihr Land als Wochenendgrundstück, einige wohnen sogar fest hier.“

Denn eigentlich seien die einzelnen Parzellen nie so wirklich für Kleingärten genutzt worden, macht Dickmanns deutlich: „Die Anlage war auch zu DDR-Zeiten nicht im damaligen Verband der Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter verzeichnet – und weil der Doberaner Parteisekretär Freund vieler Grundstückseigentümer war, durften die hier frei Schnauze bauen.“ So seien die anfangs kleinen Häuschen nach und nach immer größer geworden, erklärt Dickmanns Stellvertreter Thomas Schröter: „Einfache 24 Quadratmeter große Schutzhütten sind das hier jedenfalls längst nicht mehr.“

„Das sind Rethwischer, die sich ihre kleine Welt über die Jahre aufgebaut haben – die kann man jetzt nicht einfach verjagen.“ Horst Hagemeister, Bürgermeister Börgerende-Rethwisch Quelle: Plottke

Dabei sei Börgerende-Rethwisch kein Einzelfall, betont Bürgermeister Horst Hagemeister (parteilos): „Das war in vielen Ostseegemeinden gang und gäbe – wobei bei uns schon noch viele Laubenpieper ihr Grundstück als Gartenland genutzt haben.“ Mit der Wende habe sich das geändert, erinnert sich Hagemeister: „Da wusste niemand so richtig, was geht und was nicht – und auch der Landkreis hat viele Umbaugenehmigungen, etwa für Schlafräume, erteilt.“

Bebauungen auf privatem Grün sind eigentlich unzulässig

Der gesamte Bereich des Vereins befinde sich in der rechtskräftigen Innenbereichssatzung für die Ortslage Rethwisch, erklärt Hagemeister: „In der Satzung ist diese Fläche als privates Grün mit der Zweckbestimmung Kleingarten ausgewiesen – Bebauungen auf privaten Grünflächen sind aber eigentlich unzulässig.“ Weil es sich jetzt eben nicht mehr um die Kleingartenanlage „Zur Freude“, sondern eher um eine Wochenendhaus-Siedlung handelt, will der Verein ein Bauleitplanverfahren in die Wege leiten, um so bereits vorgenommene Bauerweiterungen oder auch Anmeldungen zur Wohnnutzung zu „heilen“. „Es geht nicht darum, im Nachhinein Schwarzbauten zu legalisieren“, stellt Peter Dickmanns klar. „Wir wollen nur den Ist-Zustand auf rechtlich sichere Beine stellen.“

Darum geht’s: Die Anlage neben dem Rethwischer Sportplatz soll jetzt auch offiziell von einer Kleingarten- zur Wochenendhaus-Siedlung umgewandelt werden. Quelle: Manfred Sander

Denn für alle aktuellen Bauten gebe es entsprechende Genehmigungen, so Dickmanns: „Mein verstorbener Schwiegervater, der hier zuletzt in einem der Häuser gewohnt hat, wollte einen Wintergarten anbauen – dem hat Güstrow zugestimmt.“ Ähnlich verhalte es sich mit zwei Häuschen, die erst vor einigen Jahren neu gebaut wurden: „Das wurde ebenfalls ganz legal genehmigt.“ Auch der feste Wohnsitz des Schwiegervaters sei offiziell geduldet gewesen: „Er hat beispielsweise sogar seine Wahlunterlagen hierhergeschickt bekommen – alle Leute hier haben Wasser/Abwasser angemeldet, zahlen Müllgebühren und haben Briefkästen.“

Dennoch sei die Anlage aktuell „formaljuristisch in einem beklagenswerten Zustand“, sagt der Vereinsvorsitzende: „Wir machen eigentlich nur die Abrechnung, sind eine sogenannte Bruchteilsgemeinschaft – unsere jeweiligen Flächen sind aber kein Pachtland, sondern im Grundbuch eingetragenes Grundstückseigentum.“

Stein kam während des ersten Lockdowns ins Rollen

Der Clou: So richtig aufgefallen war die rechtliche Lücke erst während des ersten Corona-Lockdowns im Frühjahr 2020. „Damals ordnete die Landesregierung in Schwerin mit Blick auf Kontaktbeschränkungen an, dass nur Personen mit Zweitwohnsitz nach MV einreisen dürfen“, sagt Thomas Schröter, der im sachsen-anhaltinischen Aken (Elbe) lebt und seit 2016 in der Rethwischer Anlage ein Grundstück besitzt. „Ich zahle bereits Zweitwohnungssteuer, deshalb wollte ich diesen Zweitwohnsitz anmelden – das ging aber nicht, weil es sich hier formal um eine Kleingartenanlage handelt, in der man gar nicht wohnen darf.“

Damit kam der Stein ins Rollen – „und wir stellen jeden Tag neue Dinge fest“, sagt Peter Dickmanns. „So befindet sich etwa die Wasseruhr außerhalb der Anlage an der Schulstraße/Ecke Friedhof – die muss auf jeden Fall verlegt werden.“ Und dabei werde es nicht bleiben, verspricht Bürgermeister Hagemeister: „Wenn wir über das Gebiet eine Planung legen, haben wir als Gemeinde auch mehr Pflichten – wir müssen uns beispielsweise um vernünftige Zufahrten für Rettungsfahrzeuge oder die Müllabfuhr kümmern. Jedes Grundstück muss erreichbar sein.“

Mit Blick auf die avisierte Bauleitplanung würden der Bürgermeister und auch das Amt Bad Doberan-Land mit dem Verein an einem Strang ziehen, freut sich Peter Dickmanns: „Ich wohne derzeit in Bargeshagen und möchte demnächst das Häuschen meines Schwiegervaters um- und ausbauen – das darf ich bislang nicht.“ Mit einem gültigen Bebauungsplan wären Anpassungen in einem bestimmten Rahmen möglich.

Amt: Verfahren befindet sich noch im Urschleim

Und obwohl die Gemeindevertretung dem Antrag zur Aufstellung eines Bauleitplanverfahrens für den Bereich der Kleingartenanlage im Rosenwinkel in ihrer jüngsten Sitzung zugestimmt hat: Ganz so schnell dürfte es dann doch nicht gehen. „Wir sind im Verfahren noch beim Urschleim“, heißt es aus dem Bauamt des Amtes Bad Doberan-Land. „Erste Prognosen, wo die Reise hingeht, können frühestens in einem halben Jahr abgegeben werden.“

Für Horst Hagemeister zählt grundsätzlich nur eines: „Mir ist wichtig, dass die Leute hier bei uns wohnen bleiben können“, macht der Bürgermeister deutlich. „Das sind Rethwischer, die sich ihre kleine Welt über die Jahre aufgebaut haben – die kann man jetzt nicht einfach verjagen.“

Von Lennart Plottke