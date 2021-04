Darum wird in Rethwisch über den geplanten Schulanbau gestritten

Rethwisch

Die Gemeindevertreter in Börgerende-Rethwisch haben auf ihrer Sitzung am Donnerstagabend die Entscheidung über einen möglichen Schulanbau vertagt. Einem entsprechenden Antrag von Lutz Baumbach (BBN) stimmten die Abgeordneten letztlich mit knapper Mehrheit zu. Zunächst soll das Votum des Schulausschusses im Amt Bad Doberan-Land abgewartet werden.

Dessen Mitglieder wollen am kommenden Donnerstag zu diesem Thema beraten. „Ich fühle mich heute ein bisschen überfahren“, erklärte Baumbach. „Es sind noch zu viele Fragen offen: Wie etwa funktioniert eine Refinanzierung genau und warum nehmen wir diesen Schulanbau ohne Beteiligung der anderen Gemeinden auf unsere eigenen Schultern?“

Hintergrund: Bürgermeister Horst Hagemeister (parteilos) möchte die seit Jahren geplante Erweiterung der Conventer Schule jetzt selbst in die Hand nehmen. Auf dem Gelände des Bauhofes könnte das Haus für acht Klassenräume mit Nebenräumen entstehen – und künftig an das Amt Bad Doberan-Land beziehungsweise die Gemeinden Admannshagen-Bargeshagen und Nienhagen vermietet werden. Avisierte Kosten: rund 4,8 Millionen Euro. „Wir haben im Schulausschuss doch schon ewig über eine notwendige Erweiterung diskutiert“, sagte Hagemeister. „Und wir sind uns trotzdem über nichts einig geworden.“

Bei einer möglichen 90-prozentigen Förderung des Bauvorhabens sowie den zu erwartenden Mieteinnahmen könne die Maßnahme schnell wieder refinanziert werden, hatte Hagemeister im Vorfeld für seine Eigeninitiative geworben: „Wenn wir das jetzt beschließen, weiß ich, dass es läuft – sollte sich vorher noch der Schulausschuss damit beschäftigen, können wir das Buch gleich wieder zuklappen.“

Denn auch bei früheren Baumaßnahmen an der Amtsschule – etwa der Erweiterung des Schulhofes – sei im Vorfeld vieles zerredet und unnötig in die Länge gezogen worden: „Dieses Theater will ich mir in diesem Fall ersparen.“ Die Gemeinde könne mit den genannten Rahmenbedingungen selbst über das Gebäude bestimmen, mit Förderung und Pachteinnahmen für eine zügige Refinanzierung sorgen, meinte auch Rainer Uplegger (WIR): „Was wollen wir denn mehr?“

Damit bei der Einwerbung möglicher Fördermittel keine Fristen versäumt werden, habe er nach einer Kostenschätzung bereits im Vorfeld beim Amt Bad Doberan-Land um einen formlosen Antrag gebeten, erklärte Horst Hagemeister: „Heute geht es erst mal nur um einen Grundsatzbeschluss, damit das Planungsbüro für diesen Fördermittelantrag arbeiten kann.“ Grundsätzlich finde er einen eigenen Schulanbau „ganz vernünftig“, sagte Mathias Buhr (SPD): „Aber wir sollen hier heute auch über 35 000 Euro beschließen, die für eine Vorplanung und das Einwerben von Fördermitteln ausgegeben werden – ohne genau zu wissen, wer künftig eigentlich die Miete zahlt oder wie das ganze Vorhaben genau abläuft. Das sieht für mich ein bisschen wie ein Schnellschuss aus.“

Er arbeite seit Dezember an dem Projekt, betonte Hagemeister: „Der Schulentwicklungsplan sagt aus, dass Admannshagen-Bargeshagen und Nienhagen ihre Kinder zur Amtsschule nach Rethwisch schicken sollen, das Amt macht den Mietvertrag, wir haben hier einen Sportplatz und eine Turnhalle – besser und sicherer geht es nicht.“

Genau diese Punkte müssten zuerst im Schulausschuss besprochen werden, meinte Lutz Baumbach und stellte klar: „Hätten Sie das alles dort vorher zur Diskussion vorgelegt, hätte ich heute kein Problem damit gehabt, für dieses Vorhaben die Hand zu heben.“ Im Übrigen sehe er mit Blick auf die Nachbargemeinden nicht ganz so schwarz: „Admannshagen-Bargeshagen und auch Nienhagen haben sich doch gar nicht gegen eine Erweiterung der Schule gesperrt – wir sollten die Sitzung am Donnerstag erst mal abwarten.“

Ein positives Votum des Schulausschusses vorausgesetzt, könne man in Rethwisch immer noch in einer kurzfristig anberaumten Sondersitzung über den geplanten Schulanbau entscheiden, so Baumbach. Nach Auffassung von Horst Hagemeister könnte es dann schon zu spät sein: „Ich habe vom Amt die Auskunft erhalten, die notwendigen Unterlagen für einen Fördermittelantrag so schnell wie möglich nachzureichen – es wäre ein Unding, wenn wir jetzt durch ein paar Tage Zeitverzug keine finanzielle Unterstützung erhalten würden.“

Von Lennart Plottke