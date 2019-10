Das Erinnern an den bewegten Herbst ’89

Bad Doberan

Pastor Albrecht Jax spricht von „der prägendsten Zeit meines Lebens“ – und denkt dabei an den Herbst 1989: „Im November jährt sich der Mauerfall zum 30. Mal – viel wesentlicher aber waren die Wochen und Monate davor.“ Ein wichtiger Aspekt: die Friedensgebete in vielen Kirchen des Landes. Im Doberaner Münster kamen am 25. Oktober 1989 mehrere Tausend Menschen zusammen – um eine neue Offenheit, eine neue Freiheit zu erleben. An diese Zeit will die Lutherisch-Evangelische Kirchengemeinde am Freitag erinnern – mit einem Friedensgebet im Münster und anschließendem Begegnungsabend im Gemeindezentrum.

„Das soll keine Nostalgie-Veranstaltung werden – vielmehr geht es darum, was wir damals gedacht und vor allem gefühlt haben.“ Albrecht Jax, Pastor Münster Bad Doberan Quelle: Lennart Plottke

„Exakt 30 Jahre danach wollen wir miteinander ins Gespräch kommen, Zeitzeugen berichten von ihren heute fast unglaublichen Erlebnissen“, sagt Jax und stellt klar: „Das soll keine Nostalgie-Veranstaltung werden – vielmehr geht es darum, was wir damals gedacht und vor allem gefühlt haben.“ Denn einiges sei sicher über die Jahre in Vergessenheit geraten, so Jax: „Gerade in einer Zeit, wo wieder neue Mauern gebaut werden und Nationalismen zunehmen, sollten wir darüber nachdenken, was wir aus dem Herbst ’89 mitnehmen können – und was uns heute bewegt.“

Dabei sei auch sein ganz persönlicher Lebensweg eng mit den damaligen Ereignissen verknüpft, erzählt der heute 50-Jährige: „Im Frühjahr ’89 wurde ich als Bausoldat aus der Armee entlassen und habe danach noch einige Zeit als Hilfspfleger im Krankenhaus meiner Heimatstadt Stralsund gearbeitet – von Woche zu Woche gab es dort immer weniger Personal, weil viele Leute über Ungarn oder Prag in den Westen gegangen sind.“ Eines wurde immer deutlicher: „Es tut sich was – es bröckelt.“

„Erweckungserlebnis“ auf dem Alexanderplatz

Am 1. September habe er sein Theologiestudium in Rostock angetreten, erinnert sich Jax: „Da ging es aber erst mal zum Ernteeinsatz nach Hagenow – Kartoffeln sammeln.“ Am 7. Oktober – dem 40. Geburtstag der DDR – nutzten die jungen Studenten den freien Tag und machten sich auf den Weg nach Berlin: „Der Alexanderplatz war voller Menschen, die Luft brannte – für mich ein Erweckungserlebnis.“ Umso mehr, weil der anschließende spontane Demonstrationszug ziemlich brutal auseinandergetrieben wurde: „Wieder zurück in Stralsund ermutigte mich mein Vater, das Erlebte aufzuschreiben – und genau das habe ich dann am 12. Oktober bei einem Friedensgebet in Rostock weitergegeben.“

Bewegte Geschichte: Der 20-jährige Albrecht Jax (l.) bei einem Friedensgebet im Herbst 1989. Neben ihm Johann-Georg Jaeger, damals aktiv in der Umweltgruppe und im Neuen Forum. Quelle: DBR

Für Albrecht Jax der Einstieg in eine kleine Gruppe um Pastor Henry Lohse und Joachim Gauck, die die wöchentlichen Friedensgebete in der Rostocker Petri- und später in der Marienkirche vorbereitete. „Und hier schließt sich auch ein kleiner Kreis für mich: Denn zum zweiten Friedensgebet im Münster luden die Doberaner auch Joachim Gauck zu einer Predigt ein – und meine Basisgruppe des ‚Neuen Forums‘ begleitete ihn.“

Wiedersehen mit vielen Weggefährten

An diesem Freitag wird es in Bad Doberan ein Wiedersehen mit vielen Weggefährten geben. „Mit dabei sind unter anderen der frühere Pastor Thomas Juergensohn, der damalige Vikar Martin Waak, Pastor Carl-Christian Schmidt wird eine kleine Predigt halten.“ Dazu habe er das alte, eng mit Schreibmaschine bedruckte Liedblatt von 1989 ausgegraben, sagt Jax: „Wir werden etwa ‚Die Gedanken sind frei‘ singen, oder auch ‚Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf in unsrer Zeit‘ und ‚Vertraut den neuen Wegen‘.“

Joachim Gauck spricht im Herbst 1989 während einer Fürbittandacht in der Marienkirche in Rostock. Quelle: dpa

Nach dem Friedensgebet geht es vom Münster ins Gemeindezentrum: „Hier freuen wir uns bei Tee und Schmalzstullen auf gemeinsame Gespräche, bei denen auch ganz persönliche Gedanken geteilt und Lebenswege nachgezeichnet werden können.“ Einen Tag später, am 26. Oktober, solle auch den Konfirmanden diese bewegte Zeit ein wenig näher gebracht werden, erklärt Albrecht Jax: „Denn aus eigener Erfahrung weiß ich, dass die meisten Kinder und Jugendlichen nicht wirklich viel über die Geschehnisse im Herbst ’89 wissen.“

Den Abschluss der „Erinnerungstage“ bildet am 10. November ein Gottesdienst im Münster mit Pastor Carl-Christian Schmidt – einen Tag nach dem Mauerfall vor 30 Jahren.

Friedensgebet „Ins Gedächtnis rufen“: 25. Oktober, 19.30 Uhr, Münster Bad Doberan

Von Lennart Plottke