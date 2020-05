Das Geld ist da: So geht es mit dem Gebäude am Sportplatz Neubukow jetzt weiter

Neubukow

Das Gebäude auf dem Sportplatz an der Wismarschen Straße in Neubukow soll saniert werden. Wie Bürgermeister Roland Dethloff mitteilt, sei der Zuwendungsbescheid des Bundes über Fördermittel in Höhe von 540 000 Euro jetzt eingegangen.

Der Haushaltsausschuss des Bundestages hatte im April 2019 grünes Licht für die Sanierung der Sportstätte gegeben. Das Geld stammt aus dem Bundesprogramm „ Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“.

1,2 Millionen Euro sind für die Sanierung vorgesehen

Das Gebäude wird von der Turn- und Sportgemeinschaft Neubukow (TSG) genutzt. Hier finden sich unter anderem Sanitärräume und Umkleiden für die Fußballer. Zudem ist in dem länglichen Haus die Gaststätte „ Auszeit“ und eine Kegelbahn.

Dach, Fassade, Elektronik, Heizung, Sanitäranlagen – das Haus soll jetzt saniert werden. „Das Konzept ist mit der TSG abgestimmt“, so Dethloff. Jetzt würden in Abstimmung mit den Planern die konkrete Kostenberechnung erstellt. „Dann müssen wir gucken, ob wir mit dem im Haushalt eingestellten Geld zurecht kommen, dann können wir ausschreiben.“

1,2 Millionen Euro sind bisher für die Sanierung vorgesehen, davon 660 000 Euro als Eigenanteil der Stadt.

Von Anja Levien