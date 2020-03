Kröpelin

Es war die dritte Rund beim ersten Kröpeliner Wettkampf. Sieben Teams aus den Ortsteilen Boldenshagen, Detershagen, Klein Siemen, Groß Siemen, Brusow sowie für Kröpelin der Karnevalsverein und die freiwillige Feuerwehr traten gegeneinander um den Pokal an. Jetzt galt es Fragen zur Stadt schnell und richtig zu beantworten. Die hatten sich Bürgermeister Thomas Gutteck und Hauptamtsleiter Ingo Schultz ausgedacht:

1. Wann wurde 750 Jahre Kröpelin gefeiert?2. Welche Vereinsvorsitzende feiert dieses Jahr einen runden Geburtstag?3. Wie viele Fahnenmasten stehen vor dem Rathaus?4. Kriecht der Krüppel auf dem Wappen nach links oder rechts?5. Welcher Fluss fließt durch den Ortsteil Groß Siemen?6. Wie viele Windenergieanlagen stehen in Brusow?7. Wie hoch ist die höchste Erhebung im Gebiet?8. Wann wurde die Kröpeliner Feuerwehr gegründet?9. Wann wurde die Turnhalle gebaut?10. Wann wurde Detershagen eingemeidet?

Kröpelin pflegt Partnerschaften mit mehreren Städten aus dem In- und Ausland. Quelle: Hoppe Thomas

11. Wann wurde die Partnerschaft mit der Gemeinde Schwarmstedt begründet?12. Welcher Ortsteil hat den kürzesten Namen?13. Wie viele Mitglieder hat die Stadtvertretung der Stadt Kröpelin aktuell?14. Der Ortsteil mit dem längsten Namen hat wie viele Buchstaben?15. In welchen Ortsteil können nicht nur die Tiere im Heu schlafen?16. Welchen akademischen Grad hat der ehemalige Stadtvertretervorsteher?17. In welchen Ortsteil leben südamerikanische Kamele?18. Aus welchem Ortsteil kommt das Mitglied der Partei die Grünen in der Stadtvertretung?19. Wann wurde das Schusterdenkmal am Pferdemarkt eingeweiht?20. Wie viele Sportvereine gibt es in Kröpelin?

21. Wie viele Herbergen für kleine Kröpeliner gibt es?22. Wie groß ist Kröpelin?23. Wen kann man immer am Sonntag um 10 Uhr an einem Ort treffen?24. Wie viele menschliche Klapperstörche hat Kröpelin?25. Wie heißt der örtliche Pillendreher?26. Wer im Ort produziert eigene Nudeln?27. In welchem Ortsteil ist der Ort der Gerechtigkeit?28. Wie heißt die Schuldirektorin?

Die Antworten: 1999 fand die 750-Jahr-Feier von Kröpelin statt und Anja Wendt, Vorsitzende des Kröpeliner Karnevalvereins, feiert dieses Jahr einen runden Geburtstag. Zwei Fahnenmaste stehen vor dem Rathaus, und der Krüppel auf dem Wappen kriecht nach rechts. Durch Groß Siemen fließt der Hellbach, in Brusow stehen drei Windenergieanlagen und der Diedrichshäger Berg ist mit 129,8 Meter die höchste Erhebung.

1907 wurde die freiwillige Feuerwehr gegründet, 1998 die Sporthalle neben der Grundschule gebaut. Detershagen zählt seit dem 1. Juli 1950 zur Stadt Kröpelin, dessen Partnerstadt seit 1990 Schwarmstedt ist. Der Ortsteil Horst hat den kürzesten Namen aller 16 Ortsteile, die Stadtvertretung hat 17 Mitglieder und der Ortsteil mit den meisten Buchstaben im Namen ist Klein Nienhagen.

In Boldenshagen auf dem Ferienhof Poggendiek können nicht nur Tiere im Heu schlafen, denn hier gibt es eine Heuherberge. Dr. Jürgen Borchardt ist der ehemalige Stadtvertretervorsteher und in Horst leben südamerikanische Kamele: Alpakas.

Die alte Stadtschule von Kröpelin ist heute Sitz der Kita „Kinder Kunterbunt“. Quelle: Thomas Hoppe

Aus Klein Siemen kommt die Stadtvertreterin der Grünen-Partei, das Schusterdenkmal wurde 1999 eingeweiht, zwei Sportvereine zählt die Stadt: der Kröpeliner Sportverein und der Tischtennisverein. Mit Herbergen für kleine Kröpeliner sind die Kindertagesstätten gemeint, von denen es zwei in der Stadt gibt. Hinzu kommt eine Tagesmutter.

67,26 Quadratkilometer ist Kröpelin groß. Immer sonntags 10 Uhr kann man den Pastor am selben Ort treffen. Hinter der Frage mit den menschlichen Klapperstörchen verbergen sich die Hebammen der Stadt, von denen es zwei gibt. Der örtliche Pillendreher ist der Apotheker Frank Rohde und Bauer Plate produziert seine eigenen Nudeln.

Die Gerichtslinde in Brusow ist der Ort der Gerechtigkeit und die Schuldirektorin der Grundschule „Am Mühlenberg“ heißt Jacqueline Ata.

Von Anja Levien