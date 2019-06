Satow

Eine ganze Woche feiert der Ort Satow sein 800-jähriges Bestehen. Mit einer Festveranstaltung am Sonnabend sowie einem Festumzug durch den Ort und einen Jahrmarkt an der Ruine am Sonntag ist die Festwoche gestartet. So geht es weiter:

Montag

Von 13.30 Uhr bis 18 Uhr findet rund um die Schule am See der Tag der Vereine statt. Von 14 bis 16 Uhr sind Senioren zu Kaffee und Kuchen in die Schul-Cafeteria eingeladen. Peter Becker gibt von 19.30 Uhr bis 21 Uhr einen Vortrag im Theater in der Schule (ThiaS), Kröpeliner Straße, zum Thema „Das Wirken der Zisterziensermönche in Bad Doberan und Satow“.

Dienstag

Zum Kinderfest und Tag der offenen Tür lädt die Kindertagesstätte „Knirpsenland“, Alter Reitplatz, ein. Das Kinderfest findet von 15 bis 17.30 Uhr auf den Spielplätzen rund um die Kita statt. So werden Hüpfburgen aufgebaut, gibt es Eis und eine Waffelbäckerei. Es gibt viele Mitmachspiele, Stationen zum Spielen und Experimentieren.

Um 19.30 Uhr stellt Dr. Monika Zielke ihr Buch „Öwer un ut Satow“ im Theater in der Schule (ThiaS), Kröpeliner Straße, vor.

Mittwoch

Die Jugendfeuerwehr sowie die aktive Wehr aus Satow stellen sich ab 17 Uhr vor. Rund um das Feuerwehrgebäude, Am Eickboom 2, finden Vorführungen statt. Die Kameraden wollen den Besuchern unter anderem zeigen, wie mit einem Pkw nach einem Unfall umgegangen wird. Zudem sorgt die Feuerwehr-Tanzgruppe mit ihrer Aufführung für ordentlich Bewegung.

Donnerstag

In der Mehrzweckhalle, Seestraße, präsentieren die Schüler der Schule am See ihre Ergebnisse der Projektwoche zum Thema 800 Jahre Satow.

Freitag

Zur Beachparty sind alle am Freitag an die die Badestelle eingeladen. Am See treten die Ortsteile in den Wettstreit, zudem findet der Familienwettbewerb statt. 22 Uhr spielt die Wasserorgel.

Sonnabend

An der Feuerwehr, Eickboom 2, findet ab 9 Uhr der Ausscheid der Gemeindefeuerwehren statt.

Um 18.30 Uhr startet die NDR-Sommertour auf dem Sportplatz neben der Schule am See. Stargäste sind die Sänger Michael Schulte und Jonas Monar. Der Eintritt ist frei. Die Gemeinde richtet zwei Parkplätze ein. Einer auf einer Wiese am Ortsausgang Richtung Heiligenhagen, einen zweiten im Gewerbegebiet am Ortsausgang Richtung Radegast. Es wird ein Shuttleverkehr angeboten.

Sonntag

Am letzten Tag der Festwoche wird um 14 Uhr zum ökumenischen Gottesdienst in der Kirche Satow mit anschließendem Kaffeetrinken auf dem Pfarrhof eingeladen. Stefan Reißig lässt die Festwoche dann um 17 Uhr in der Kirche Satow musikalisch ausklingen.

Anja Levien