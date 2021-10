Bad Doberan

Die Kulturnacht in Bad Doberan findet in diesem Jahr als Genuss- und Shopping-Nacht statt. Am 9. Oktober haben die Geschäfte von 16 bis 22 Uhr geöffnet, spielen ab 18 Uhr an verschiedenen Orten Bands, präsentieren sich Vereine.

Wegen der aktuellen Corona-Regelungen hat sich die Stadt gegen Veranstaltungen in Innenräumen entschieden. Fanden sonst Vorträge, Führungen, Ausstellungen und Auftritte an mehreren Orten statt, ist dieses Jahr alles nach draußen verlegt. „Ansonsten hätte jeder Veranstalter werden, hätten die Daten mit der Luca-App erfasst werden müssen“, erläutert Jochen Arenz.

So werden unter anderem im Rathausinnenhof, in der Klostervogtei, im Garten des Möckelmuseums, am Markt und in der Mollistraße Bands spielen oder DJs Musik auflegen.

Im Roten Pavillon auf dem Kamp kann die aktuelle Ausstellung besucht werden. Sie zeigt farbkräftige Gemälde von Dagmar Mahn aus Nienhagen, historische Architektur in Bad Doberan, Heiligendamm und Rostock sowie Landschaften der Umgebung. Udo Richter aus Pepelow hat geschmolzenes Aluminium zu bizarren Formen erstarren lassen. Beide Künstler werden da sein. Von 19 bis 21 Uhr spielt Max Zeug Songs von Bruce Springsteen.

Der Feuerwehrverein Bad Doberan wird den Marktplatz illuminieren, kündigt Bürgermeister Jochen Arenz an. Gastronomen und Einzelhandel hätten geöffnet. „Wir versprechen uns von der Nacht viel Freude für die Besucher und Urlauber“, sagt Arenz. Die Nacht sei auch als wirtschaftlicher Faktor wichtig. „Das Geld soll in der Innenstadt bleiben.“

Das Weihnachtsshopping, das im Dezember 2020 mit ähnlichem Konzept stattgefunden hatte, sei gut angekommen. Damals seien Gäste von außerhalb in die Stadt gekommen, die Doberan vorher noch nicht besucht hatten. Das Gleiche hoffe der Bürgermeister auch für die Genuss- und Shoppingnacht. Ein Weihnachtsshopping plant die Stadt im Übrigen für dieses Jahr auch wieder. Ebenso einen Weihnachtsabend in der alten Vogtei und einen Weihnachtsmarkt.

In der Kunsthalle in Kühlungsborn wird die Ausstellung „Real – Abstrakt – Frank Beuster & Henry Walinda“ am Sonnabend um 15 Uhr eröffnet. Sie ist in der Ostseeallee 48 dann bis 5. Dezember zu sehen. Frank Beusters Kunst besteht aus realistischen Stillleben nach dem Vorbild der alten holländischen Meister. Obwohl er deutlich an diese Art der Malerei der vergangenen Zeit erinnern möchte, verleiht er seinen Kunstwerken einen unverkennbaren eigenen Stil und eine frische Note. Henry Walinda ist in Grevesmühlen aufgewachsen, hat in Berlin, Bayern und Leipzig gelebt. 2006 kehrte er zurück nach Mecklenburg-Vorpommern.

Im Kornhaus Bad Doberan wird am Sonntag das Kindertheater „Däumelinchen“ gezeigt. Das Theater ist für Kinder ab drei Jahren. Es entführt in die Märchenwelt von Hans Christian Andersen und wird zweimal, um 15 Uhr und um 16.30 Uhr, gespielt. Die Dauer beträgt je ca. 35 Minuten. Für Kinder ist der Eintritt frei, für den begleitenden Erwachsenen beträgt er 5 Euro.

Das Kindertheater Däumelinchen des Theaters Puppenstelz gastiert am 10. Oktober im Kornhaus Bad Doberan. Quelle: Veranstalter

Plattdeutsches Puppentheater für Erwachsene gibt es am Sonntag um 15 Uhr in der Kröpeliner Mühle, Schulstraße 10. Dazu lädt der Förderverein der Mühle ein. Der Eintritt beträgt 9 Euro. Um vorherige Sitzplatzreservierung unter Telefon 0173/ 530 3676 oder per Mail an muehlenverein-kroepelin@gmx.de wird gebeten.

Ina Sakowski lädt am Sonnabend von 11 bis 13 Uhr zur historischen Führung durch den Hütter Wohld ein. Treffpunkt ist der Parkplatz aus Parkentin kommend. Thema der Führung: Auf den Spuren der Besiedlung: von der Jungsteinzeit über die Slawen und Zisterziensermönche bis heute.

Die Feuerwehr Bastorf lädt am Sonnabend zum Tag der offenen Tür ein. Ab 14 Uhr erwartet die Gäste eine Ausstellung der Chronik, die Feuerwehr sowie die Jugendfeuerwehr werden zwei Vorführungen zeigen. Für Kinder gibt es eine Bastelstraße, ein Quiz und Spiele bei der Jugendfeuerwehr. Auf dem Trödelmarkt kann gestöbert werden. Ab 15 Uhr singen die Reriker Heulbojen. Ab 19 Uhr wird dann beim Oktoberfest getanzt. Der Eintritt ist frei. Die schönste Tracht wird prämiert.

Von Anja Levien