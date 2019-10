Bad Doberan

Danny Schalke steigt in seinen neuen Stammbus ein, stellt den Sitz in die richtige Höhe und greift ans Lenkrad. Der 44-Jährige ist mit Leib und Seele Busfahrer, fährt seit drei Jahren für die Rebus Regionalbus Rostock GmbH. Ab Donnerstag ist er mit dem neuen Niederflurbus der Marke MAN Lions City LE in der...