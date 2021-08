Das bieten die neuen Busse zwischen Rerik und Rostock

Güstrow

USB-Steckdosen und ein Sicherheitsgurt an jedem Sitzplatz, große Monitore, die die nächsten Haltestellen anzeigen, eine LED-Beleuchtung, die man je nach Stimmung der Fahrgäste anpassen kann, und ein Kompressor, der den vom Bus erzeugten Strom speichert: Das Busunternehmen Rebus des Landkreises Rostock hat in zwei Hybridbusse investiert. Mit diesen wird nicht nur verstärkt der Fokus auf die Sicherheit der Fahrgäste gelegt, sondern auch der Energiewandel im Fuhrpark eingeleitet. Die Gelenkbusse des Typs MAN Lion’s City 19C EfficientHybrid werden bald mit weiteren Hybridbussen und einem Wasserstoffbus nicht die einzigen Co2-Sparer sein.

Laut Rebus-Geschäftsführer Thomas Nienkerk sei das Unternehmen das zweite in Deutschland, das Sicherheitsgurte im Linienverkehr an jedem Platz anbietet. Die barrierefreien Gelenkbusse verfügen über 52 Sitz- und 108 Stehplätze und sind mit einem intelligenten Energiemanagementsystem ausgestattet.

Strom während der Fahrt erzeugt

Während der Fahrt wird Strom erzeugt und gespeichert und mit diesem zum Beispiel die Klimaanlage oder die Türöffnungen betrieben. Das funktioniert so: „Zwischen dem Dieselmotor und dem Antriebsstrang ist ein Kurbelwellen-Starter-Generator eingebaut. Dieser verschleißfreie Elektromotor arbeitet im Schubbetrieb oder während des Bremsens als Lichtmaschine“, erläuterte Thomas Nienkerk. „Der Generator funktioniert zugleich auch als elektrischer Starter. Der herkömmliche Anlasser für Startvorgänge wird nicht immer benötigt, wodurch sich dessen Lebensdauer deutlich verlängert. Beim Startvorgang wird die verbliebene elektrische Energie wieder in Bewegungsenergie umgewandelt, was den Dieselmotor des Busses unterstützt.“

Wird der Bus abgebremst, so erzeugt die anfallende, mechanische Energie den Strom. Auch die entstehende Bremsenergie kann genutzt werden, um den Dieselmotor zu entlasten und den Kraftstoffverbrauch zu reduzieren. „Wir rechnen mit 17 Prozent Kraftstoffeinsparung pro Fahrzeug“, so Nienkerk.

Mit den ersten beiden Gelenkbussen des Typs MAN Lion‘s City 19C EfficientHybrid hat eine neue Fahrzeuggeneration den Fuhrpark der rebus Regionalbus Rostock GmbH erobert. Landrat Sebastian Constien (v.l.) und MAN-Vetriebsbeauftragter Robert Schnug übergaben symbolisch die Schlüssel an Rebus-Geschäftsführer Thomas Nienkerk. Quelle: Anja Levien

Ohne Fördermittel wäre die Anschaffung nicht möglich gewesen. Daher freut sich der Geschäftsführer auch, dass Landrat Sebastian Constien (SPD) am Mittwoch gleich den Fördermittelbescheid in Höhe von 1,5 Millionen Euro für die nächsten zwölf Busse, darunter Hybridfahrzeuge, übergibt. „Es ist der Einstieg in den Energiewandel im öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis Rostock. Diese Entwicklung werden wir jetzt weiter stark vorantreiben und damit den ÖPNV noch klimafreundlicher aufstellen“, sagt Constien. Die zwölf neuen Busse sollen Ende Oktober ankommen.

Schulwettbewerb „Kinderleicht unterwegs“ heißt der Wettbewerb für die 1. bis 4. Klassen im Landkreis Rostock. Die Mädchen und Jungen haben die Möglichkeit, ein Plakat mit ihrem Wunschausflug nach der Corona-Pandemie zu gestalten. Eine Jury wird die kreativsten Wettbewerbsbeiträge bewerten und die Gewinnerklassen bestimmen. Diese erhalten einen Gutschein für ihren gemalten Wunschausflug inklusive Transport, Essen und Eintritt. Und: Die Schüler werden die ersten Kinderansagen in den Stadtbussen in Bad Doberan, Bützow und Güstrow übernehmen. Einsendeschluss ist der 1. Oktober 2021. Unterstützt wird Rebus bei dem Wettbewerb vom Staatlichen Schulamt sowie vom Schulverwaltungs- und Kulturamt des Landkreises Rostock.

Der Landkreis und Rebus halten zudem an der Anschaffung eines Wasserstoffbusses fest. Dieser war im Mai im Landkreis getestet worden. Das Fazit: „Der Wasserstoffbus ist sehr gut. Die Reichweite wurde eingehalten, die Funktionalität ist gegeben. Es ist ein hervorragendes Fahrgefühl, fast geräuschlos“, sagt Nienkerk. Während der Wasserstoffbus eine Reichweite von 380 Kilometern zwischen zwei Tankfüllungen hat, liegt die Reichweite beim Elektrobus bei 130 Kilometern, erläutert der Rebus-Geschäftsführer. Um einen Dieselbus zu ersetzen, benötige man also zwei E-Busse. Für den Landkreis seien daher Wasserstoffbusse attraktiver. Dafür hofft Rebus auf eine Bundesförderung, die für kommendes Jahr angekündigt ist.

Von Anja Levien