Das ist los auf dem Weihnachtsmarkt in Kühlungsborn

Kühlungsborn

Obwohl jedes Jahr zur Adventszeit in der nicht weit entfernten Hansestadt Rostock Norddeutschlands größter Weihnachtsmarkt lockt, erfreuen sich die kleinen lokalen Märkte weiterhin großer Beliebtheit.

Nicht nur bei Urlaubern beliebt

So ist der alljährlich rund um den 1. Advent im Ostseebad Kühlungsborn stattfindende vorweihnachtliche Markt nicht nur bei Urlaubern beliebt, auch die Einheimischen kommen gern vorbei, wie Dietrich Rehpenning, der Vorsitzende des Handwerker- und Gewerbevereins (HGV) zu berichten weiß: „Vor allem der Sonntag ist traditionell der Tag, an dem sich die Kühlungsborner auf dem Weihnachtsmarkt treffen.“

Seit 1990 hatte der HGV das Event in der Vorweihnachtszeit organisiert und dabei auch schon verschiedene Standorte ausprobiert. „Wir waren in der Strandstraße und im Konzertgarten Ost, aber jetzt sieht es so aus, dass sich der Standort im Konzertgarten West etabliert hat“, meint Rehpenning, der als ehemaliger Betreiber der Eisbahn an gleicher Stelle zur selben Zeit auch die „Eiszeit“ startete. Das Zelt mit der Eisbahn gibt es nicht mehr, aber der Markt wird trotzdem wieder im Konzertgarten sein. Der Wandelgang biete Schutz vor Wind und Regen, Platz sei auch genug. Das bestätigt auch Karsten Jurk von der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH, die jetzt als Veranstalter für den Weihnachtsmarkt in Kühlungsborn zuständig ist.

Auch eine Frage des Budgets

„Wir haben das all die Jahre sehr gern gemacht für die Kühlungsborner und unsere Gäste. Aber dann wurde es irgendwann auch eine Frage des Budgets. Wenn man den Besuchern ein gutes Programm bieten will, kostet das Geld“, erklärt Rehpenning, warum die Tourismus GmbH die Regie für das Event übernommen hat. Er ergänzt aber: „Natürlich unterstützen wir den Veranstalter weiterhin.“ So werden die Hütten, aus denen Glühwein, Bratwürste und andere Leckereien verkauft werden, vom HGV zur Verfügung gestellt.

„Auch wir schätzen die gute Zusammenarbeit mit dem HGV, der jahrelang Erfahrungen mit dem Weihnachtsmarkt hat“, betont Karsten Jurk. Das Programm am 30. November und 1. Dezember, für das er verantwortlich ist, steht auch schon fest. „An beiden Tagen geht es vormittags um 11 Uhr los“, informiert Jurk. Das Catering wird wieder zu über 90 Prozent von Vereinen des Ostseebades übernommen. Die Organisationen erhalten so die Möglichkeit, sich zu präsentieren und ihre Vereinskassen etwas aufzufüllen. Originelle Geschenkideen für das bevorstehende Fest präsentieren etwa 20 Kunsthandwerker im Wandelgang des Konzertgartens.

Klaus-Dieter Meyer half beim Transport der Tannen für den Kühlungsborner Weihnachtsmarkt Quelle: Karsten Jurk

Die Teilnahme der Kunsthandwerker wird vom Kühlungsborner Klaus-Dieter Meyer organisiert. Er hat sich auch bei der Vorbereitung des Marktes schon persönlich eingebracht und half Karsten Jurk beim Schlagen und Transportieren der Tannen für den Weihnachtsmarkt.

Das Programm des zweitägigen Events hat einige Höhepunkte zu bieten. So wird für Kinder eine Bastelstube, geschützt in einem warmen Raum, eröffnet. Die Kinder stehen auch im Mittelpunkt, wenn Clown Maxxx am Sonnabend sein zauberhaftes Programm aufführt und natürlich auch dann, wenn an beiden Tagen um 16 Uhr der Weihnachtsmann seine Wünschesprechstunde abhält.

Reichlich Livemusik an beiden Tagen

Romantisch soll es zugehen bei Lagerfeuermusik mit dem Kühlungsborner Musiker Georg Wegner (Sa. 18 Uhr, So. 15 Uhr). Darüber hinaus wird musikalisch einiges mehr geboten. So spielt am Sonnabend um 17 Uhr die Bläserklasse des Schulzentrums auf und im Anschluss lautet das Motto: „Pop Meets Classic“ beim Livekonzert mit dem Skandinavier Alexsson. Mit Livemusik findet der Kühlungsborner Weihnachtsmarkt dann auch am Sonntag seinen Abschluss mit dem traditionellen Konzert der Showband Papermoon.

Märkte in Steffenshagen und Rerik

Nur eine Woche später finden in der Region gleich zwei vorweihnachtliche Events statt. So lädt am Sonnabend, den 7. Dezember, der Kulturverein Steffenshagen ab 14 Uhr zum Weihnachtsmarkt am Gerätehaus der Gemeindefeuerwehr ein und am Sonntag, den 8. Dezember, startet um 13 Uhr der vom Lions-Club organisierte Nikolausmarkt unter den Kolonnaden in Kühlungsborn West.

Wer schon früher Appetit auf Glühwein und Bratwurst hat und Ideen für Geschenke sammeln will, ist am Sonnabend, den 23. November von 11 bis 18 Uhr beim Adventsmarkt in der Bastorfer Mehrzweckhalle willkommen. Im Ostseebad Rerik findet dann am 15. Dezember ein kleiner Weihnachtsmarkt auf dem Parkplatz an der Kirche statt.

Von Rolf Barkhorn