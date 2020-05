Bad Doberan

Am langen Wochenende vom 29. Mai bis 1. Juni sind nach der Corona-Auszeit wieder einige Unternehmungen möglich. Museen und Galerien haben geöffnet, Künstler laden zu „Kunst offen“ in ihre Ateliers, die Kröpeliner Mühle kann besichtigt werden. Ein Überblick für die Region zwischen Kühlungsborn und Bad Doberan.

Das Autokino auf der Rennbahn zwischen Bad Doberan und Heiligendamm zeigt von Freitag bis Montag Filme. So läuft beispielsweise am Sonnabend, 21.30 Uhr, der Film „ Spiderman: Far from home“ und am Sonntag, 15 Uhr, „ Peter Hase“. Das komplett Programm sowie die Tickets sind im Internet auf www.antennemv.de zu finden und zu buchen. Der Radiosender hat das Autokino an der Küste zusammen mit dem Kino- und Kulturverein Bad Doberan ins Leben gerufen.

„Shaun das Schaf“ zum Kindertag

Zum Kindertag am 1. Juni wird um 14.30 Uhr „Shaun das Schaf“ gezeigt. Gleichzeitig nehmen alle Kinder an einer Verlosung teil, teilt Antenne MV mit. Zu gewinnen gibt es eine Heißluftballonfahrt und eine Hüpfburg für den nächsten Geburtstag.

Der Förderverein „Kröpeliner Mühle“ lädt am Pfingstmontag von 13 bis 16 Uhr in die Mühle Kröpelin, Schulstraße 10, ein. Die Mühle kann an diesen Tag, unter Einhaltung der hygienischen Regelungen, bis in die Kappe besichtigt werden.

Fahrgastschiffe unterwegs

Die Fahrgastschiffe in Kühlungsborn und Rerik haben ihren Betrieb nach der Corona-Auszeit wieder aufgenommen. So fährt ab Hafen Rerik die „ Ostseebad Rerik“ und ab Seebrücke Kühlungsborn die MS „Baltica“. Auch Kletterwald in Kühlungsborn und Sommerrodelbahn in Bad Doberan haben wieder geöffnet.

Am gesamten Pfingstwochenende laden Künstler in ihre Ateliers, Galerien und Werkstätten ein. Zwischen Kühlungsborn, Nienhagen und Satow beteiligen sich zahlreiche Künstler. Gelbe Regenschirme am Wegesrand weisen auf die Mitmachenden hin. Eine Übersicht aus der Region Bad Doberan gibt es unter www.ostsee-zeitung.de/baddoberan.

Besichtigungen im Münster Bad Doberan

Das Münster Bad Doberan ist für Besichtigungen geöffnet. Am Sonnabend von 10 bis 16 Uhr, am Sonntag und Montag von 11 bis 16 Uhr. Führungen, Sonderführungen, Konzerte und weitere kirchentouristische Veranstaltungen sind vorerst nicht möglich.

Die Kunsthalle Kühlungsborn hat mit einer neuer Ausstellung die Corona-Auszeit beendet. Besucher der Schau „Kunst des 20. Jahrhunderts“ erwarten knapp 100 Arbeiten von Picasso, Dali und Chagall. Geöffnet ist Dienstag bis Sonntag 12 bis 17 Uhr.

Von Anja Levien