Bad Doberan

Wer hierzulande mit Touristen zu tun hat, für den gibt es im Sommer kaum ein Durchschnaufen, sieben Tage die Woche wird gearbeitet. Besonders dieser Sommer, in dem es für die Tourismusindustrie quasi von null auf 150 ging, war richtig anstrengend. Doch den ganzen Winter dann einfach auf der faulen Haut liegen, das kann und will sich kaum einer leisten. In den vergangenen Wochen hat die OSTSEE-ZEITUNG in der Serie „Die Urlaubsmacher“ verschiedene Menschen vorgestellt, die hinter den Kulissen den Urlaub mitgestalten. Doch was machen sie im Winter?

Nach der Saison ist vor der Saison

Campingplatz-Betreiber Leander Lange vom Ostseecamp „Seeblick“ in Rerik sieht diesen Herbst noch länger, noch stärker gebucht als in anderen Jahren. Doch Ende Oktober schließt der Platz für diesen Winter, bis zum Saisonstart Mitte März. Dazwischen ist Zeit für Renovierungsarbeiten, und Lange hat auch Luft für langfristig wichtige Themen, wie sein Engagement für den Schutz der ständig vom Abbruch bedrohten Küste vor seinem Campingplatz.

Leander Lange auf der Chill-Terrasse des Campingplatzes in Rerik Quelle: Henrietta Hartl

Auch der Kühlungsborner Hafenmeister Jens Buchwald freut sich, dass nach dem Ende der Sportbootsaison Ende Oktober wieder Zeit für die anfallenden Wartungs- und Renovierungsarbeiten ist. In diesem Herbst werden zum Beispiel Erneuerungsarbeiten an den Stegen durchgeführt.

Für Diana Müller von der Tourist-Information Börgerende sind im Winter die Öffnungszeiten deutlich kürzer. Sie nutzt die Zeit im Herbst, um nach dem mit vielen Überstunden durchgearbeiteten Sommer ihren eigenen Urlaub zu machen. Doch auch im Winter gibt es viel zu tun für die Vorbereitung der nächsten Saison, wie das Besorgen von Informationsmaterial und die Beantwortung von Anfragen für den nächsten Sommer. Außerdem kümmert sich Müller auch um langfristige Tourismus-Themen, vom Zustand des Küstenradwegs bis zum angestrebten Seebad-Status für die Gemeinde.

Der Heiligendammer Gästeführer Martin Dostal erklärt: „Da kümmere ich mich um die Ortschronik, meine Webseite und die Familie. Wir machen meist in der Nebensaison Urlaub, nächste Woche in Carolinensiel.“ Buchen kann man die Stadtführer auch im Winter noch, vor allem zu Weihnachten, Neujahr und Ostern. Dostal besucht Vorträge, liest und recherchiert im Winter viel. Am 1. Mai geht dann die volle Saison für die Stadtführer wieder los.

In der kalten Jahreszeit in den Süden

Wassersportlehrer Wolfgang von Oechelhaeuser hofft, dass er trotz Corona auch in diesem Winter in Tarifa trainieren kann. Diese spanische Küstenstadt, von der aus man über die Meerenge von Gibraltar hinüberschauen kann bis nach Afrika, sei inzwischen ein bekannter Winter-Hotspot für Surfer: „Vor allem Silberrücken wie ich treffen sich da“, meint er schmunzelnd. Also Senior-Surfer, die sich wie auch der 66-jährige Reddelicher die Zeit gönnen, mit ihrer Ausrüstung den langen Weg in den Süden zu fahren und mehrere Wochen dort ihr Trainingslager aufzuschlagen.

Von Oechelhaeuser plant, wieder mit dem Wohnmobil dorthin zu fahren und mehrere Wochen dort zu bleiben. Letzten Winter war er sieben Wochen dort und fuhr dann heim, als in Spanien wegen Corona die Campingplätze geschlossen wurden. Wenn es klappt, wird er wieder in der Wärme und bei dem kräftigen Wind dort mit seiner Kite-Ausrüstung trainieren, um sich fit zu halten und Neues zu lernen. Das kann er dann nächsten Sommer den Schülern seiner Surfschule in Heiligendamm weitergeben.

Im Winter geht es weiter

Einige der Urlaubsmacher haben durch die Touristen zwar ein starkes zusätzliches Geschäft, finden aber auch bei den Einheimischen ihre Kunden. Sie machen daher im Winter quasi „business as usual“, wenn auch mit weniger Druck. So geht etwa für Reitlehrerin Patricia von Mirbach auf dem Kühlungsborner Reiterhof der Betrieb ganz normal weiter: Sie kümmert sich um die Pferde, gibt Reitunterricht und widmet sich ihrer Pferdezucht.

Auch Jörg Schomacker führt sein Fahrradgeschäft in Elmenhorst im Winter wie gewohnt weiter. Gerade auch in der kalten, dunklen Jahreszeit brauchen die Fahrradfahrer in der Region schließlich viel Service rund um ihre Zweiräder. Und angesichts des Ansturms auf Fahrräder in diesem Sommer und der entsprechend langen Lieferzeiten bekommt mancher sein schon lange bestelltes Wunsch-Fahrrad halt auch erst jetzt.

Molli-Schaffnerin das ganze Jahr im Einsatz

Auch für Molli-Schaffnerin Mandy Gierz ändert sich im Winter nicht viel. Sie hat weiterhin Dienst am Fahrkartenschalter oder als Schaffnerin im Zug. Der Molli ist zwar eine große Touristenattraktion, aber auch ein regulärer Bestandteil des öffentlichen Nahverkehrs in der Region. Als solcher fährt er im Winter durch und stellt auch dann die zügige Verbindung zwischen Bad Doberan, Heiligendamm und Kühlungsborn her.

Die Mollischaffnerin Mandy Gierz Quelle: Henrietta Hartl

Die Strandreiniger von Heiligendamm haben im Winter ebenfalls genug zu tun. Die beiden Bauhof-Mitarbeiter Mathias Bathke und Ronald Beck haben dann wieder mehr Zeit als im Sommer für ihre anderen Säuberungs- und Wartungsaufgaben auf den städtischen Flächen. Und auch im Winter wird der Strand immerhin noch zwei Mal pro Woche gereinigt.

Auch der Kühlungsborner Kinobetreiber Peer Kretzschmar bietet den ganzen Winter über in seinem Haupt-Kino volles Programm: „Wir sind an 365 Tagen im Jahr offen“, meint er stolz, nur durch den Corona-Lockdown mussten sie dieses Jahr einige Wochen zumachen. Über den Winter geschlossen sind allerdings sein Kino im Reriker Ostseecamp und sein Strandkorbkino neben dem Kühlungsborner Yachthafen. Dieses Jahr ist das Strandkorbkino aber länger geöffnet als letztes Jahr, als es schon Mitte September schloss. Zurzeit läuft das Kino-Programm am Strand noch, wie lange noch, hänge hauptsächlich vom Wetter ab.

Von Henrietta Hartl