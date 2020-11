Bad Doberan

Gute Nachrichten in Krisenzeiten: Der Bund gibt weitere 400 000 Euro Fördermittel für denkmalgerechte Arbeiten am Doberaner Münster. Diese sollen laut Münster-Kustos Martin Heider in vier Projekte fließen. Insgesamt sollen in den kommenden drei Jahren im Münster 1,8 Millionen Euro investiert werden.

Der Blick von Martin Heider geht nach oben ins Gewölbe. Er zeigt auf die Risse, die auch vom Fußboden aus sichtbar sind, den abgebröckelten Putz. Über dem Chorraum und im westlichen Teil des Münsters soll das Gewölbe saniert werden. Mit den zusätzlichen Mitteln des Bundes und weiteren finanziellen Zuwendungen kann jetzt auch die Vierung – der Bereich wo Langschiff und Querschiff sich treffen – gleich mit saniert werden.

Last des Dachstuhls drückt auf Gewölbe

Dass hier Handlungsbedarf besteht, ist seit vielen Jahren bekannt. „Vor 15 Jahren wurde deutlich, dass Risse im Deckengewölbe sind und dass Zuganker gezogen werden müssen, weil die Lasten vom Dachstuhl die Seitenwände nach außen wegschieben“, erläutert Martin Heider.

Münster Bad Doberan: Das Gewölbe soll ab 2021 saniert werden. Quelle: Anja Levien

Die Zugkräfte hatten sich verstärkt, als um 1660 der Kreuzgang abgerissen wurde, der direkt an die Kirche grenzte und diese stützte. „Die Schubkräfte nahmen zu, die Wände sind nach außen abgedriftet und das Mauerwerk ist im Inneren gerissen, es haben sich Hohlräume gebildet. Daher wurden vor 15 Jahren als Notmaßnahme Edelstahlanker eingezogen. Was wir damals aus Kostengründen nicht machen konnten, ist, die Gewölbe einmal durchzusanieren.“

Die Freude bei Martin Heider ist daher groß, als ihn am Donnerstagnachmittag die Nachricht von Eckhardt Rehberg ( CDU) über die aufgestockte Bundesförderung erreichte. Der Bund hatte bereits 500 000 Euro Förderung zugesagt. „Eckhardt Rehberg ist ein verlässlicher und aktiver Unterstützer des Münsters“, sagt Heider.

Sanierung bringt Aufträge für die Region

Auch das Gotteshaus hat mit Einnahmeeinbrüchen zu kämpfen. Im Frühjahr und seit 1. November bleiben aufgrund der Corona-Verordnung die Touristen fern. Doch die Sanierungen sollten dadurch nicht gestoppt werden. Man könne nicht wegen Corona alles rückgängig machen. Martin Heider meldete sich bei Kirche, Landesdenkmalpflege und Co. und konnte weitere Mittel einwerben. „Mit der Förderung unterstützt der Bund auch die Unternehmer im Land. Jede Maßnahme hilft den Restauratoren und den Baufirmen, Aufträge und Einnahmen zu haben.“

Da sieht auch Eckhardt Rehberg, CDU-Bundestagsabgeordneter und Mitglied im Haushaltsausschuss des Bundestages, so: „Der Tourismus stellt in Mecklenburg-Vorpommern einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor dar. Eine immer größere Bedeutung nimmt hierbei der Kulturtourismus ein, mit dem zugleich wichtige wirtschaftliche und damit beschäftigungsfördernde und- sichernde Effekte verbunden sind. Diese können insbesondere im ländlichen Raum wesentlich dazu beitragen, die regionale Beschäftigungssituation zu stabilisieren.“

Münster-Kustos Martin Heider: „Mit der Förderung unterstützt der Bund auch die Unternehmer im Land. Jede Maßnahme hilft den Restauratoren und den Baufirmen, Aufträge und Einnahmen zu haben.“ Quelle: Plottke Lennart

2021 soll es mit der Gewölbesanierung losgehen. Es ist nicht das einzige Projekt in den kommenden drei Jahren. Der Dachstuhl soll gereinigt werden – im Hauptschiff zum zweiten Mal, im Chorumgang erstmals. Hintergrund: „Im Zweiten Weltkrieg hatte man das Holz mit Kalk eingestrichen als Isolierschicht, falls Brandbomben abgeworfen worden wären. Man hoffte, dass es die Brandausbreitung eindämmt“, erläutert Heider. In den späten 1960er Jahren seien Holzschutzmittel aufgetragen worden und das habe in der Summe die Holzoberfläche angegriffen.

Schäden durch Salze und Feuchtigkeit: Die Gedenktafeln in der Johann-Albrecht-Kapelle sollen restauriert werden. Quelle: Anja Levien

Weiteres Projekt: Die Gedenktafeln in der Johann-Albrecht-Kapelle, in der Großherzog Johann Albrecht und seine Frau, Prinzessin Elisabeth von Sachsen-Weimar-Eisenach, begraben liegen, sind durch Salze und Feuchtigkeit geschädigt. „Die Oberfläche ist so porös geworden, dass dort eine Sicherung und Restaurierung durchgeführt werden muss“, so Heider.

Münster Bad Doberan: Der Fußboden des südlichen Chorumganges soll saniert werden. Im Vordergrund: Das Ende des 2018 sanierten Fußbodens. Quelle: Anja Levien

Im südlichen Chorumgang sollen der Fußboden saniert und die technische Infrastruktur erneuert werden. Dabei seien auch wieder archäologische Untersuchungen geplant wie schon bei der Fußbodensanierung 2018. Damals waren die Fundamente des Vorgängerbaus freigelegt worden. „Wir haben nicht das Ende des Fundamentes nach Osten hin erreicht. Da ist es spannend zu gucken, wie weit es denn geht.“ Jetzt sei schon klar, die Vorgängerkirche muss größer gewesen sein, als bisher bekannt war.

Draußen am Münster ist die Wand der Vorgängerkirche zu erkennen, die saniert werden soll. Quelle: Anja Levien

Draußen am Münster zeigt Heider das vierte Projekt: Die Westwand des südlichen Seitenschiffs. „Das ist der Rest von der romanischen Vorgängerkirche, der ursprünglich durch den Kreuzgangstrakt verdeckt war und erst bei dessen Abriss im 17. Jahrhundert zum Vorschein kam“, sagt Heider. „Der soll behutsam saniert werden.“

Von Anja Levien