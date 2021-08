Admannshagen

Vor einigen Tagen kam der Vorstand des Kulturvereins Admannshagen-Bargeshagen zusammen, um die weitere Arbeit nach einer coronabedingt langen Pause zu besprechen und zu planen. „In dieser langen Zeit der Kulturabstinenz fielen 13 geplante Veranstaltungen aus“, erklärte der Vereinsvorsitzende Wolfgang Dalk. „Und wir alle wollen ja eigentlich, dass es endlich wieder losgeht – trotzdem müssen wir überlegen, ob wir Veranstaltungen für den Herbst unter den gegenwärtigen Bedingungen planen können.“

Berechtigte Bedenken wurden genannt, aber der Vorstand kam zu dem Ergebnis, wieder Veranstaltungen anzubieten. So sollen auf der Vollversammlung am 23. Oktober ab 19 Uhr Vorschläge und Ideen für die Weiterarbeit im Kulturverein unter Corona-Bedingungen diskutiert werden. Die erste Kulturveranstaltung wird es am 20. November um 19 Uhr geben. Es ist dem Vorstand gelungen, dafür die beliebte Blues-Band „Dr. Blues and friends“ zu gewinnen.

Darüber hinaus ist die Wahl des neuen Vorstandes durch Corona offiziell ausgesetzt. Der Termin dafür wird nach den nötigen Bedingungen festgesetzt.

Bei allen Vorhaben müssen die Bestimmungen des Infektionsschutzausführungsgesetzes MV umgesetzt werden. „Denn neben aller Freude und Erbauung steht die Sicherheit der Besucher über allem“, betonte Wolfgang Dalk. Für Veranstaltungen seien die Erstellung eines Hygiene- und Sicherheitskonzeptes sowie ein Konzept zur Verringerung der Aerosol-Belastung notwendig, informierte Vereinsmitglied und Gemeindevertreter Hans-Peter Stuhr: „Beides ist bei der Gesundheitsbehörde von Bad Doberan einzureichen.“

Stuhr sicherte dem Kulturverein zu, dass die Gemeinde dessen Vorhaben finanziell und personell unterstützen werde – beispielsweise könne die Feuerwehr Hilfe anbieten: „Schließlich hat die Kultur in der Gemeinde einen hohen Stellenwert.“

Von Wilma Welzel