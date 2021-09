Parkentin

Die Sorge nach ausreichend Arbeitskräften in den Kindertagesstätten, Schulen, in der Gastronomie und im Handwerk zog sich wie ein roter Faden durch das Bürgerforum mit den Kandidaten zur Landtagswahl im Wahlkreis 11 (Kühlungsborn, Bad Doberan, Satow, Neubukow, Kröpelin, Amt Bad Doberan-Land, Amt Neubukow-Salzhaff) in Parkentin. Immer wieder kamen zum Fachkräftemangel Nachfragen aus dem Publikum. Zudem ging es am Donnerstagabend auch um die Zukunft der Landwirtschaft und den Tourismus.

Am 26. September wird ein neuer Landtag gewählt. Tobias Priem, Bürgermeister der Gemeinde Bartenshagen-Parkentin, hatte zum Bürgerforum in die Sporthalle eingeladen. Stefanie Drese (SPD), Steffen Reinicke (AfD), Katy Hoffmeister (CDU), Michael Noetzel (Linke), Harry Klink (Freie Wähler), Marco Wolter (dieBasis) und Thomas Junginger (parteilos) waren der Einladung gefolgt. Christine Wunschik (Grüne) wurde durch Martin Mölau, der für den Bundestag kandidiert, und Norman Klimt (FDP) durch Sandy van Baal, die im Wahlkreis 15 kandidiert, vertreten. Sie stellten sich den Fragen von Bürgermeister Priem und den etwa 30 anwesenden Bürgern.

Tourismus: Ist die Grenze erreicht? Haben wir in Mecklenburg-Vorpommern nicht ausreichend Gäste?

Die Frage zielte auf auf zwei Großprojekte in Mecklenburg-Vorpommern ab: die Pläne für die Halbinsel Bug auf Rügen und für Pütnitz bei Ribnitz-Damgarten. Mit beiden Projekten entstehen mehrere hundert neue Gästebetten. „Müssen die beiden Gebiete noch entwickelt werden? Wo sollen die Arbeitskräfte herkommen?“, fragt ein Bürger.

„Wir sind Tourismusland. Aber wir sehen, dass die Orte an ihre Grenze kommen. Die Infrastruktur ist für so viele Gäste nicht mehr ausgelegt“, sagte Thomas Junginger (parteilos). Marco Wolter (die Basis) habe in vielen Gesprächen festgestellt, dass Kühlungsborn überlastet sei. „Man muss einsehen, dass die Grenze erreicht ist. Dann müssen wir eine Obergrenze benennen.“

Die Touristen kämen wegen der Schönheit der Natur, glaubt Michael Noetzel (Linke). „Das müssen wir bewahren. Aber man kann nicht pauschal sagen, es reicht.“ Am Ende müssten es die Leute vor Ort entscheiden. „Ich glaube, für Pütnitz ist es eine Aufwertung, auf Rügen, würde ich sagen, das gehört da nicht hin, genauso wie das nicht auf Wustrow gehört“, sagt Neitzel und bezog sich damit auf die Pläne für die Halbinsel Wustrow, die Anno August Jagdfeld unter anderem touristisch entwickeln möchte.

„Wir stehen vor der Entscheidung Qualitäts- oder Quantitätstourismus. Das ist so“, sagte Katy Hoffmeister (CDU). Am Ende würden die jeweiligen Gemeindevertretungen mit der Bauleitplanung darüber entscheiden, inwieweit die Bebauung für touristische Zwecke erweitert werden soll.

Mais, Getreide und Raps auf den Feldern. Was haben Sie für Ideen, Pläne, auf Landesebene diese Entwicklung zu stoppen?

Eine Parkentinerin, die seit 1994 in dem Ort lebe, sehe auf dem Acker vor ihrer Haustür immer nur diese drei Getreidesorten angebaut. Dem Landwirt gebe sie keine Schuld, da er dazu motiviert werde. Doch was wollten die Landtagskandidaten tun?

Ökolandbau müsse gefördert und gestärkt werden, sagte Martin Mölau (Grüne), der für den Bundestag kandidiert und Christine Wunschik beim Forum vertrat. Als Zweites müsse das Land die Pachtpreise in den Griff bekommen. „Die ehemaligen volkseigenen Grundstücke müssen vom Land übernommen werden.“ Steffen Reinicke (AfD) sagte: Die Subventionen seien schuld, dass es eine Monopolisierung auf dem Markt gebe. Man müsse darüber nachdecken, ob man eine Obergrenze an Fläche für eine Bewirtschaftung schaffe. Laut Stefanie Drese (SPD) geht es nicht ohne europäische Regeln. Die SPD wollte sich dafür einsetzen, dass es Geld für den ökologischen Anbau gebe.

Die Kandidaten im Wahlkreis 11 zur Landtagswahl stellten sich in Parkentin den Fragen der Bürger. Mit dabei (v.l.): Stefanie Drese (SPD), Steffen Reinicke (AfD) und Katy Hoffmeister (CDU). Quelle: Anja Levien

Woher sollen Fachkräfte für Bildung, Handwerk und Gastronomie kommen?

Die Personalnot in Gastronomie, Handwerk, bei Erziehern und Lehrer kam immer wieder zur Sprache. „Die Abbrecherquote ist viel zu hoch“, sagte Michael Noetzel (Linke) in Bezug auf den Lehrermangel. Maximal 30 Prozent machten den Abschluss. Das habe Ursachen. „Es wird zu viel fachlich und zu wenig didaktisch gelehrt.“ Die Qualität der Ausbildung und die Art und Weise des Studiums müssen sich ändern. 1000 neue Lehrer fordert die Links-Partei und dass Lehrer zwei Stunden weniger arbeiten, damit die Arbeit qualitativ besser werde. Auch Harry Klink (Freie Wähler) ist für eine andere Ausbildung, schlägt eine duale vor, wo die Studenten schneller in die praktische Arbeit kommen.

650 Lehrer bedürfe es, um die Stundentafel besetzen zu können, sagte Katy Hoffmeister (CDU). Momentan könne der Bedarf nicht aus den eigenen Reihen im Bundesland gedeckt werden. Das betreffe auch andere Bereich, wie den Justizbereich. Auch da sei die Abbrecherquote zu hoch. Man müsse sich trauen, neue Wege zu gehen.

Die Kandidaten im Wahlkreis 11 Der Landkreis Rostock ist in vier Wahlkreise aufgeteilt. Im Wahlkreis 11 (Kühlungsborn, Bad Doberan, Satow, Neubukow, Kröpelin, Amt Bad Doberan-Land, Amt Neubukow-Salzhaff) treten neun Kandidaten an. Diese sind: Stefanie Drese (SPD), Sozialministerin aus Satow, Steffen Reinicke (AfD), Förster aus Papendorf, Katy Hoffmeister (CDU), Justizministerin aus Bad Doberan, Michael Noetzel (Linke), Jurist aus Rostock, Christine Wunschik (Grüne), Journalistin aus Kröpelin, Norman Klimt (FDP), Unternehmer im Einzelhandel aus Admannshagen-Bargeshagen, Harry Klink (Freie Wähler), Diplomlehrer aus Bad Doberan, Marco Wolter (dieBasis), Landmaschinenmechaniker aus Neubukow, sowie Fernfahrer Thomas Junginger aus Neubukow als Einzelbewerber.

Stefanie Drese (SPD) wies darauf hin, dass es bei den Erziehern keinen Mangel gebe. „Wir bilden mehr aus als tatsächlich in Rente gehen.“ Aber die tarifliche Bezahlung, besonders im Landkreis Rostock, sei ein Schritt, der nachgeholt werden müsse, „damit Erzieherinnen und Erzieher auch anständig vergütet werden“.

Aus dem Publikum kam die Nachfrage, ob es ein Programm gebe, die Hartz-IV-Empfänger „in Schwung zu bringen“, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Steffen Reinicke (AfD) sagte in Bezug darauf, dass ein Potenzial in der Gesellschaft schlummere: Diese Arbeitskräfte müsse man mobilisieren.

Eine andere Frage bezog sich auf das Handwerk. Wie wollen die Kandidaten das Handwerk stärken? „Uns fehlt der Nachwuchs. Wir müssen in den Schulen mehr Praktika in den handwerklichen Berufen machen und wir müssen auch die Anerkennung für diese Berufe in der Gesellschaft wieder nach vorne heben“, sagte Sandy van Baal (FDP). Es müsse auch einfacher werden, Fachkräfte aus anderen Ländern ins Land zu bekommen.

Von Anja Levien